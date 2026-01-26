Ángel Juan y Sami Azamat, alumnos de Secundaria: la aventura de escapar de la planta de reciclaje de Ibiza

"Hemos aprendido que reducir es la erre más importante". Aunque Ángel Juan y Sami Azamat, alumnos de cuarto de Secundaria del instituto Sa Serra de Sant Antoni que participan en un 'escape room' virtual enmarcado en una jornada de educación ambiental, reconocen la importancia de reutilizar y reciclar, ambos coinciden en que lo imprescindible es disminuir el volumen de residuos.

No obstante, Juan y Azamat —la primera pareja de estudiantes en completar el juego interactivo, que se desarrolla en una pequeña aula del propio centro educativo con motivo del Día Internacional de la Educación Ambiental— consideran que la reducción debe ir acompañada del cumplimiento de las otras dos erres: la reutilización y el reciclaje. Para ilustrarlo, ponen dos ejemplos: "Es mucho mejor comprarte una botella de agua y rellenarla que comprar una cada vez que tienes sed. Ahorras dinero y, además, reduces la necesidad de reciclar. También es preferible alargar la vida útil, por ejemplo, de una camiseta y no tirarla al contenedor a la mínima. Cuando se queda pequeña, puede servir como trapo de limpieza".

Una jornada educativa en el que los estudiantes aprenden y disfrutan en un 'escape room'. / J.A. Riera

A pesar de haberse proclamado ganadores de la actividad, confiesan que no ha sido fácil la hazaña: "Nos ha costado un poco, especialmente al principio, pero al final lo hemos conseguido. Lo bueno se hace esperar".

Para Sergi Martí y Valentino Figueredo, compañeros de clase de Juan y Azamat, el 'escape room' les ha servido para aprender la importancia de reciclar. "Antes no sabía dónde depositar cada residuo; ahora sí", afirman los jóvenes, que además confiesan, con total naturalidad, que se lo han pasado en grande: "Nos hemos desaburrido".

En cuanto al 'escape room', la historia se centra en un grupo de jóvenes que queda atrapado en el interior de una planta de reciclaje de Ibiza, después de que la instalación supere su capacidad máxima de trabajo y se activen todas las alarmas, mientras el tiempo para salir se agota.

Los participantes tienen como única posibilidad para sobrevivir llegar hasta el ordenador central de la planta de reciclaje, donde se encuentra la puerta que conduce hacia el exterior del edificio. Para cumplir este objetivo, los jugadores deben ir superando pantallas y niveles respondiendo correctamente a las preguntas que les plantea el sistema.

"El próximo día visitarán Ca na Putxa"

Por su parte, la encargada de la actividad y técnica medioambiental desde hace tres años, Julia Guasch de Miguel, comenta algunos de los temas que se han tratado en la sesión: "En uno de los niveles se preguntaba qué materiales y productos se podían vender en un mercado payés y, de 20 posibilidades, tan solo había dos incorrectas. Por ejemplo, cebolla, queso o patatas eran respuestas válidas, pero ropa y bisutería no lo eran".

Guasch también hace un pequeño espóiler: "El próximo día, los alumnos de cuarto de Sa Serra visitarán las instalaciones de Ca na Putxa para que vean cómo funciona".

La iniciativa, impulsada por el Consell de Ibiza, prevé a lo largo del curso escolar 2025-2026 la participación de 8.000 alumnos de centros educativos de la isla, en el marco del programa insular de educación ambiental. En él participarán niños y jóvenes desde Educación Infantil a cuarto de ESO, así como grupos de estudiantes con necesidades especiales. En este sentido, cabe destacar que la oferta educativa incluye un total de diez talleres y tres tipos de visitas, que se desarrollarán en 325 actuaciones.

"Muchos no saben diferenciar entre vidrio y cristal"

En el caso del instituto Sa Serra, la profesora de Filosofía, Fina Ribas, explica el motivo de la participación en el proyecto: "Una parte del temario está centrada en valores de ética medioambiental y sostenibilidad. Nos dimos cuenta de que, aunque parezca que los alumnos saben reciclar y separar los distintos tipos de residuos, la mayoría comete errores muy básicos en este ámbito y necesita una mejor formación. Por ejemplo, muchos no saben diferenciar entre los residuos de vidrio y cristal, dos materiales que se depositan en contenedores distintos".

A pesar del firme propósito de la iniciativa, el conseller de Gestión Ambiental de Ibiza, Ignacio José Andrés Roselló, que acude a la jornada celebrada en Sa Serra, considera que aún existe un amplio margen de mejora: "Sinceramente, pienso que nunca habrá suficiente concienciación en materia de reciclaje. Además, en el caso de Ibiza, tenemos un problema serio añadido: el fin próximo de la vida útil de Ca na Putxa".