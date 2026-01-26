Hasta 983 euros la noche en el Parador de Ibiza en temporada alta

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, anunció el pasado viernes en Fitur que el Parador de Ibiza se inauguraría el próximo 23 de febrero y que desde este lunes 26 de enero se podrían reservar ya estancias en él. Sánchez, además, aseguró que el alojamiento, que ha tardado casi dos décadas en construirse, estará abierto al público desde el 10 de marzo.

Sin embargo, desde primeras horas de esta mañana no cualquiera podía reservar en su web, paradores.es, ni para el 10 de marzo ni para ninguna fecha posterior: “El parador seleccionado no tiene habitaciones disponibles para las fechas elegidas”, aparece como respuesta en su página.

Y sin embargo, sí se puede reservar... si eres miembro fidelizado: "El 26 y 27 de enero, sólo disponible para Amigos de Paradores", se indica en la web del alojamiento ibicenco. "Tenemos disponibles nuestras tarifas 'Precio de amigo' y Gastropack para que seas de los primeros en conocerlo".

Para quienes no son 'amigos', el mensaje se repite cuando se cambia de fechas. En su calendario de reservas tampoco hay días disponibles para este alojamiento si no se forma parte de ese club fidelizado, cuya inscripción es gratuita.

En su central de reservas indicaban por la mañana que “todavía" no estaba "habilitada” la posibilidad de reservar en ese Parador y que quizás se solucionaría a lo largo del día

Otra posibilidad es contactar telefónicamente con su central de reservas (913742500), pero allí indicaban por la mañana que “todavía" no estaba "habilitada” la posibilidad de reservar en ese Parador y que quizás se solucionaría a lo largo del día. No se informaba de la posibilidad de hacerlo si eras miembro de 'Amigos de Paradores', aunque la locutora sí preguntaba si quien estaba al otro lado de la línea pertenecía a ese club.

Durante parte de la mañana la web de Paradores “dio algo de guerra ”, reconocen desde el ente, y durante un rato no salía el mensaje referente a la posibilidad de reservar a los ‘Amigos de Paradores’, lo cual ya está arreglado.

Para los ‘Amigos de los Paradores’, una tarifa doble estandar para el primer día de la apertura tiene un precio de 212,8 euros la noche (312 euros con media pensión), mientras que la doble superior se eleva a 235,6 euros (335,6 euros con media pensión). Para una sola persona, la doble estandar cuesta 182,4 (232,4 con media pensión) y la doble superior, 205,2 euros (255,2 euros con media pensión) en esos dos primeros días del Parador de Ibiza.

Pero los precios alcanzan niveles sólo aptos para ciertos bolsillos en temporada alta. Por ejemplo, una noche para una sola persona en doble estandar a mediados de julio o de agosto se eleva a 565,25 euros (640 con media pensión y 608 si es ocupada por dos personas), y a 774,25 euros el doble superior (849 con media pensión y 817 euros si es ocupada por dos). Y luego está la Junior Suite, por la que se paga 983,25 euros por día en esa fecha (1.058,25 euros la media pensión y 1.026 para dos).