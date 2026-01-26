El último reasfaltado pendiente de 2025 complica la circulación en Ibiza

El reasfaltado de la calle d'Aubarca será el último pendiente del 'Pla Municipal de Reasfaltats' 2025. El Ayuntamiento anuncia está en parte financiado por el Consell d'Eivissa, mediante el 'Pla Estratègic d'Inversions Municipals (Pla 5)' y el conjunto de inversiones representan un total de 1.244.116,76 euros. Según el Ayuntamiento están "destinadas a modernizar y mejorar el estado de la base de la carretera en más de 25 vías del municipio".

La organización de los reasfaltados

El Ayuntamiento confirma que organizaron los reasfaltados "en cuatro lotes para optimizar su ejecución". La primera incluía "intervenciones en la calle Iboshim, el paseo Joan Carles I, en la calle Ceramista Joan Daifa y la calle Alahuet". Todos ellos se financiaron con una inversión de "270.860,52 euros". El segundo lote se planeó para "la calle La Mola, Sant Francesc de Formentera, Sa Llavanera, Periodista Escanelles, Josep Tur i Llaneras" y, finalmente, Aubarca, que es donde iniciarán los trabajos el próximo jueves. El importe de la inversión de este segundo lote asciende a "354.523,95 euros". El tercero "contemplaba actuaciones en la calle Es Canar, Cas Mut, Josep Llaudes, Ca les Ànimes, Can Xareco, Ardiaca Vicent Bufí, Pere Torres, Casa Vermella y en el vial de la avenida Sant Joan, con una inversión de 325.308,50 euros". El Ayuntamiento comenta que el cuarto lote "comprendía los reasfaltados en la calle Ramon Muntaner, Vía Púnica y Vía Romana, con un importe de 293.423,79 euros".

La teniente de alcalde, Blanca Hernández, afirma que este programa "supone un paso adelante en la mejora integral de la red viaria del municipio, reforzando la seguridad tanto para los vehículos como para los peatones e incrementa el confort de la circulación". Según la teniente, la planificación se pensó "con criterios de mínima afección, con desvíos puntuales y avisos de tránsito previamente anunciados" con la idea que "la ciudadanía se pueda organizar sus desplazamientos con antelación".