Obras
El último reasfaltado pendiente de 2025 complica la circulación en Ibiza
Desde el Ayuntamiento avisan que los trabajos de reasfaltado en la calle d'Aubarca empezarán el próximo jueves 29
El reasfaltado de la calle d'Aubarca será el último pendiente del 'Pla Municipal de Reasfaltats' 2025. El Ayuntamiento anuncia está en parte financiado por el Consell d'Eivissa, mediante el 'Pla Estratègic d'Inversions Municipals (Pla 5)' y el conjunto de inversiones representan un total de 1.244.116,76 euros. Según el Ayuntamiento están "destinadas a modernizar y mejorar el estado de la base de la carretera en más de 25 vías del municipio".
La organización de los reasfaltados
El Ayuntamiento confirma que organizaron los reasfaltados "en cuatro lotes para optimizar su ejecución". La primera incluía "intervenciones en la calle Iboshim, el paseo Joan Carles I, en la calle Ceramista Joan Daifa y la calle Alahuet". Todos ellos se financiaron con una inversión de "270.860,52 euros". El segundo lote se planeó para "la calle La Mola, Sant Francesc de Formentera, Sa Llavanera, Periodista Escanelles, Josep Tur i Llaneras" y, finalmente, Aubarca, que es donde iniciarán los trabajos el próximo jueves. El importe de la inversión de este segundo lote asciende a "354.523,95 euros". El tercero "contemplaba actuaciones en la calle Es Canar, Cas Mut, Josep Llaudes, Ca les Ànimes, Can Xareco, Ardiaca Vicent Bufí, Pere Torres, Casa Vermella y en el vial de la avenida Sant Joan, con una inversión de 325.308,50 euros". El Ayuntamiento comenta que el cuarto lote "comprendía los reasfaltados en la calle Ramon Muntaner, Vía Púnica y Vía Romana, con un importe de 293.423,79 euros".
La teniente de alcalde, Blanca Hernández, afirma que este programa "supone un paso adelante en la mejora integral de la red viaria del municipio, reforzando la seguridad tanto para los vehículos como para los peatones e incrementa el confort de la circulación". Según la teniente, la planificación se pensó "con criterios de mínima afección, con desvíos puntuales y avisos de tránsito previamente anunciados" con la idea que "la ciudadanía se pueda organizar sus desplazamientos con antelación".
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza