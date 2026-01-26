La justicia que triunfa en Ibiza: «Aquí hay una tradición»

Hace 25 siglos, los griegos ya contaban con los tesmótetas, unos funcionarios judiciales que buscaban el acuerdo entre las partes para evitar la celebración de un juicio. En la cultura oriental, el confucianismo priorizaba la armonía social sobre el castigo, utilizando a líderes locales como mediadores.

Y en España, el Tribunal de las Aguas de Valencia, instaurado en la Edad Media y que aún se mantiene en funcionamiento, es un ejemplo vivo de resolución de conflictos mediante el diálogo entre iguales, en su caso para ordenar el reparto del líquido elemento en el complejo sistema de acequias de la huerta valenciana.

El espíritu de todos esos precedentes históricos es el mismo que anima a la Institución de Mediación de les Illes Balears (IMIB), creada para impulsar este método de resolución de conflictos marcado por la presencia de un tercer actor neutral, el mediador, que facilita la comunicación entre las partes en pugna para que alcancen un acuerdo mutuo.

La progresiva implantación de la nueva Ley de Eficiencia, que concluyó el 1 de enero y que agitó por completo las viejas estructuras orgánicas de la Justicia española, arrancó en el pasado mes de abril con las primeras medidas, entre ellas la obligatoriedad de los llamados Medios alternativos de solución de conflictos (MASC) en asuntos civiles y mercantiles. Es decir, que antes de llegar a los tribunales, las partes tienen la obligación de intentar llegar a un acuerdo.

La abogada ibicenca Eva María Cardona, miembro de la Junta Directiva de la IMIB, explica a Diario de Ibiza que eran reacios a que las mediaciones fueran imperativas, pero que «en este casi primer año de vigencia la experiencia es que más ciudadanos se han acercado a la mediación, han recurrido a ella y la han conocido, aunque haya sido un poco obligados».

El doble que en Mallorca

«No es el único medio para consensuar temas en casos de discrepancia y evitar un pleito, pero en algunos casos sí puede resultar el más indicado. Cuando los mediadores vemos que hay voluntad de alcanzar un acuerdo y los abogados de las partes también trabajan para ello, es muy probable que se alcance algún acuerdo, ya sea total o parcial», analiza, unas palabras que confirman las cifras dadas a conocer hace unos días por la IMIT con motivo del Día Internacional de la Mediación.

Según estos datos, el año pasado se celebraron en Ibiza, cuyo partido judicial también incluye a Formentera, un total de 113 mediaciones, 68 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 151%. Esta cifra prácticamente duplica a las mediaciones celebradas en Mallorca (64), pese a que la mayor isla del archipiélago balear multiplica por cinco la población de las Pitiusas.

El juez decano, Sergio González, también apoya la práctica de la mediación. Cardona cuenta que hay «varios motivos» que explican el espectacular crecimiento de esta fórmula de justicia en Ibiza. En primer lugar, recuerda que a principios de 2024 se implantó un protocolo de derivación intrajudicial que permite a juzgados de primera instancia derivar asuntos a mediación cuando lo ven conveniente. «Una vez que tienen la demanda y la contestación a esa demanda, en el juzgado valoran si puede haber una mejor solución consensuada y entonces derivan la mediación al IMIB. Este protocolo sigue en marcha y por eso los jueces han seguido derivando. Este protocolo solo está vigente en Ibiza», subraya.

Otro motivo es que «en las Pitiusas hay una larga tradición de mediación desde hace más de 30 años» cuyo origen coincide con la creación de la Asociacion para el Desarrollo de la Mediación en las Islas Baleares (Ademib), que ha realizado «una importante labor de difusión y también de formación de mediadores».

La letrada también cree que está funcionado el «boca oreja» para transmitir el trabajo que realizan los diez mediadores que actualmente están enrolados en la IMIB. «Solemos trabajar en comediación, de dos en dos, y no siempre es la misma pareja de profesionales, sino que solemos ir cambiando, con lo cual es un grupo bastante cohesionado. Seguramente esto da más calidad» al servicio, valora.

Indicada en crisis familiares

Respecto a los asuntos donde la mediación está más indicada, señala a los que tienen «margen para pactar, aquellos en los que las partes que mantienen la controversia tienen una necesidad o les resulta muy conveniente mantener la relación». «Estamos hablando de temas de familia, como temas adjudicación o división de patrimonios, ya sea por herencia o derivados de una crisis familiar. También de temas que afectan a vecinos o societarios, que a veces afectan a familiares o amigos, gente muy cercana. En resumen, asuntos en los que hay una relación cercana entre las partes», desgrana.

En cualquier caso, en la IMIT son conscientes de que ese centenar largo de mediaciones en 2025 «probablemente sea muy poco en comparación al volumen de asuntos que entran en los juzgados». Según el último balance publicado en diciembre por el Consejo General del Poder Judicial, hay 13.563 casos pendientes de resolución en la justicia ibicenca.

Por ello, el objetivo de la IMIT, que ahora cuenta con el empujón del imperativo legal, es hacer que siga creciendo este método de impartir justicia, que puede llegar a resultar «muy satisfactorio» para los abogados implicados. «Es muy agradecido que las personas que vienen a mediación hablen y encuentren fórmulas para establecer un diálogo, para contrastar, debatir y proponer sus propias soluciones. O como mínimo, intentarlo de una manera participativa y colaborativa», finaliza Cardona.