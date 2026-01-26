José Luis García, encargado de seguridad en Fita: "Impacta mucho más ver el destrozo del polígono en persona"

José Luis García, encargado de seguridad de Fita, una de las empresas afectadas por el temporal en el polígono Eurocentro, revisó el domingo por la noche las cámaras de seguridad de la tienda de artículos para el hogar, pero lo hizo antes de que el techo de esta y otras naves saliera disparado. Explica que al percibir la intensidad de la borrasca 'Ingrid' le dio por comprobar "por vocación" cómo iba todo en su lugar de trabajo.

Recuerda la intensidad con la que la lluvia golpeaba los cristales del local cerca de las nueve y media de la noche, pero no llegó a ver nada fuera de lo habitual. Este lunes, cuando se ha desplazado al lugar de los hechos, se sorprende por la envergadura de lo ocurrido: "Impacta mucho más ver el destrozo en persona", asegura.

Los restos de chapa invaden varias zonas

García llegó a ver los vídeos que cirularon rápidamente por las redes sociales y coincide con la mayoría de personas que pasan esta mañana por la zona —algunos para comprar, otros por curiosidad— en que, dentro del caos, fue una suerte que ocurriera un domingo por la noche. También opina así Juan Salazar, trabajador en Fita Ibicentro, que desde esta mañana presta apoyo a los agentes de la Policía Local que vigilan la zona.

Salazar aguarda frente a la zona acordonada en la calle de Ca les Ànimes para advertir a los usuarios de que no se puede acceder al lugar. Esta calle no se ha visto especialmente afectada, ya que el cúmulo de placas se encuentra en una parte del aparcamiento de Eroski y enfrente de la juguetería Eivitoys y la tienda Hipermenaje, pero conviene extremar precauciones. Por la mañana el aire es frío y el viento aún es bastante fuerte.

Salazar explica que esta mañana se avisó a sus compañeros de Fita Muebles para que no acudieran a trabajar: "La puerta de entrada está justo en la zona acordonada", apunta. Tampoco han abierto Carlin, Eivitoys ni Hipermenaje. Todos permanecen cerrados hasta que se liberen los escombros de la zona y se puedan determinar los daños.

Dos vehículos atrapados

Entre los propietarios de los establecimientos hay dudas sobre la zona exacta del techo que se ha visto afectada. La cobertura tenía un grosor diferente en los dos primeros establecimientos, Fita Muebles y Carlin, y en los dos últimos. Esto se debe a que, tras su renovación hace tres años, los que se encuentran más cerca de la avenida de Sant Joan, decidieron mantener el tejado antiguo bajo el nuevo, mientras Eivitoys e Hipermenaje lo sustituyeron directamente por uno nuevo.

Este lunes a las tres de la tarde, un grupo de al menos cuatro hombres asegura y revisa los desperfectos en el techo de las diferentes naves. En el suelo, un hombre del equipo de Fita apunta que los más perjudicados son los techos de las dos primeras naves, que han quedado "agujereados como si hubieran disparado desde arriba". A esa hora dos operarios de Ca na Negreta avanzan en la retirada de las chapas y ya han dejado al descubierto los dos vehículos que habían quedado sepultados bajo las planchas del techo. Se trata de una furgoneta y un turismo que estaban aparcados en la calle de Can Xareco y no muestran daños aparentes.