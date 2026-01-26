José Izquierdo, jefe de zona de Grupo Eroski en Ibiza y Formentera, sobre los techos en el polígono Eurocentro: "Menos mal que solo son daños materiales"

Las planchas que salieron volando del techo de varias naves del polígono Eurocentro se acumularon en dos vías de la avenida de Sant Joan. Este lunes por la mañana, la mayor parte se encontraba en la calle de Can Xareco, frente a las tiendas Eivitoys e Hipermenaje, y en el aparcamiento del supermercado Eroski.

Este último, precisamente, se inauguró hace más de dos semanas tras una reforma que convirtió el parking en uno de uso exclusivo para clientes. Esta mañana permanecía cerrado, mientras dos camiones de Ca na Negreta retiraban los trozos de chapa que volaron de los tejados de las naves situadas en Can Xareco. "Menos mal que solo son daños materiales", afirmó José Izquierdo, jefe de zona de Grupo Eroski en las Pitiusas.

En esta valoración coincidieron la mayoría de personas que se encontraban en el lugar de los hechos. No solo fue una suerte que el destrozo se produjera un domingo por la noche, sino también que el aparcamiento estuviera cerrado. Antes de la reforma, la parcela, propiedad de Eroski, la ocupaban habitualmente conductores que no consumían en el supermercado. Con el tiempo, acabó convirtiéndose en un aparcamiento disuasorio en el que también estacionaban autocaravanas de noche. Por este motivo, también cabe celebrar que solo quedasen bajo las planchas dos vehículos que se encontraban en la acera de enfrente de Hipermenaje.

Este lunes, pasadas las tres de la tarde, los camiones de Ca na Negreta ya habían retirado una gran parte del material acumulado en esta parte del polígono. Se espera que la zona pueda volver a la normalidad lo antes posible.