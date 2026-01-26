El álbum
‘El innombrable’ hace su aparición en Ibiza
El terrible Lord Voldemort se dejó caer por el Espai Jove de Sant Antoni para acudir a su cita con los aficionados al universo de Harry Potter de la isla. Quizás entre los jóvenes aspirantes al colegio Hogwarts que acudieron al evento haya alguien capaz de desafiar el poder de uno de los villanos más famosos de la literatura infantil.
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
- Buscando una solución para 'la playa más emblemática' de Ibiza: 'La ves y te dan ganas de llorar