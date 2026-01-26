'Ingrid' y 'Harry' contra las playas de Ibiza: "No podremos valorar los daños hasta que el temporal remita".

Las playas de Ibiza tendrán que esperar a que remita el temporal para poder valorar los daños causados por 'Harry' e 'Ingrid' y afrontar las reparaciones. Así lo ha asegurado el concejal de Playas de Vila, Rubén Sousa, esta mañana, en plena valoración de los destrozos que el último temporal ha causado en el municipio. Según las valoraciones efectuadas el pasado viernes, el temporal asociado a la borrasca 'Harry' provocó daños en todas las playas del municipio, que todavía no se han podido cuantificar a causa del estado alterado del mar. "Todavía no podemos ofrecer una valoración económica de los daños, puesto que necesitamos que el temporal remita para poder acceder con seguridad a todas las zonas afectadas y hacer una inspección técnica completa", ha incidido Sousa.

En la playa de Talamanca, un tramo de la pasarela, que ya se encontraba dañada por temporales anteriores, se desprendió después de haber quedado sumergida. En cuanto al muro existente, que presentaba un avanzado estado de deterioro, el temporal ha acelerado su proceso de caída. En la playa de ses Figueretes, la torre de vigilancia continúa en situación de inestabilidad a raíz del temporal anterior. Los servicios técnicos municipales revisaron las pasarelas y detectaron que el tramo situado en la plaza Julià Verdera necesitará reparación, puesto que se encuentra destrozado.

En Platja d'en Bossa, a la altura de un gimnasio de la zona, cayó una torre de socorrismo a causa de la pérdida de sedimento. A la Platgeta de sa Punta, se encontraron tres barcos varados en la arena. A todo esto se sumaron los daños a los arenales provocados por la torrentada hacia el mar, especialmente a sus Figueretes, a la altura del hotel One.

Balance de 'Ingrid'

El Ayuntamiento de Ibiza ha hecho balance de las principales incidencias ocasionadas por el paso de la borrasca 'Ingrid', que ha provocado importantes daños materiales en el municipio a causa de las fuertes rachas de viento, la lluvia intensa y el temporal marítimo y ya ha activado las órdenes de ejecución para que los particulares puedan llevar a cabo los trabajos de retirada de elementos peligrosos de la vía pública, así como reparar los desperfectos de los locales del polígono Eurocentro afectados por el temporal Ingrid.

En cuanto al polígono industrial Eurocentro, las fuertes rachas de viento han provocado que los techos de varias naves industriales salieran volando, con la consecuente caída a la vía pública de planchas metálicas de grandes dimensiones. Algunas de estas placas han impactado sobre vehículos estacionados, llegando a sepultar dos vehículos que se encontraban en la zona. Como medida de seguridad, la Policía Local de Ibiza ha acordonado el área afectada y se ha prohibido el estacionamiento de turismos al aparcamiento del polígono.

A consecuencia de estos hechos, la Policía Local de Ibiza ha establecido el cierre, por motivos de seguridad, de tres establecimientos comerciales del polígono situado en la avenida de Sant Joan. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, ha visitado esta mañana la zona afectada por 'Ingrid' y ha explicado que ya se está procediendo a la retirada de todas las planchas que el viento ha arrancado y que se está trabajando con rapidez porque se pueda recuperar la normalidad cuanto antes mejor.

Árboles desplomados por el peso

Por su parte, el concejal de Jardines de la capital ibicenca, Manuel Jiménez, ha informado que las las fuertes rachas de viento han provocado la caída de una quincena de árboles en varias calles del municipio, causando daños materiales, entre ellos a un vehículo estacionado. "A causa del viento y la lluvia los árboles tienen mucho más peso del normal y acaban cayendo de raíz. Para hacer frente a estas incidencias, se han activado varias brigadas municipales, con 20 operarios trabajando simultáneamente en las zonas más afectadas, especialmente en el paseo marítimo, en el barrio de Caso Sierras y a los accesos al colegio de Su Bodega", ha explicado Jiménez.