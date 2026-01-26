Turismo
Paradores aún no admite reservas para su nuevo alojamiento de Ibiza
Su web no admite reservas desde el 10 de marzo, fecha en la que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, anunció el pasado viernes que ya estará abierto para los clientes
La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, anunció el pasado viernes en Fitur que el Parador de Ibiza se inauguraría el próximo 23 de febrero y que desde este lunes 26 de enero se podrían reservar ya estancias en él. Sánchez, además, aseguró que el alojamiento, que ha tardado casi dos décadas en construirse, estará abierto al público desde el 10 de marzo.
Sin embargo, a primeras horas de esta mañana aún no se podía reservar en su web, paradores.es, ni para el 10 de marzo ni para ninguna fecha posterior: “El parador seleccionado no tiene habitaciones disponibles para las fechas elegidas”, aparece como respuesta en su página.
Sin días disponibles
El mensaje se repite cuando se cambia de fechas. En su calendario de reservas tampoco hay días disponibles para este alojamiento. De hecho, no es posible reservar ningún día durante todo el año.
En su central de reservas indican que “todavía no está habilitada” la posibilidad de reservar en ese Parador y que quizás se solucione a lo largo del día
Otra posibilidad es contactar telefónicamente con su central de reservas (913742500), pero allí indican que “todavía no está habilitada” la posibilidad de reservar en ese Parador y que quizás se solucione a lo largo del día.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza