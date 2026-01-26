Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paradores aún no admite reservas para su nuevo alojamiento de Ibiza

Su web no admite reservas desde el 10 de marzo, fecha en la que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, anunció el pasado viernes que ya estará abierto para los clientes

Pantallazo de una reserva para el Parador de Ibiza realizada esta mañana.

Pantallazo de una reserva para el Parador de Ibiza realizada esta mañana. / D. I.

José Miguel L. Romero

Ibiza

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, anunció el pasado viernes en Fitur que el Parador de Ibiza se inauguraría el próximo 23 de febrero y que desde este lunes 26 de enero se podrían reservar ya estancias en él. Sánchez, además, aseguró que el alojamiento, que ha tardado casi dos décadas en construirse, estará abierto al público desde el 10 de marzo.

Sin embargo, a primeras horas de esta mañana aún no se podía reservar en su web, paradores.es, ni para el 10 de marzo ni para ninguna fecha posterior: “El parador seleccionado no tiene habitaciones disponibles para las fechas elegidas”, aparece como respuesta en su página.

Sin días disponibles

El mensaje se repite cuando se cambia de fechas. En su calendario de reservas tampoco hay días disponibles para este alojamiento. De hecho, no es posible reservar ningún día durante todo el año.

En su central de reservas indican que “todavía no está habilitada” la posibilidad de reservar en ese Parador y que quizás se solucione a lo largo del día

Otra posibilidad es contactar telefónicamente con su central de reservas (913742500), pero allí indican que “todavía no está habilitada” la posibilidad de reservar en ese Parador y que quizás se solucione a lo largo del día.

