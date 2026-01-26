Sant Antoni vuelve a celebrar la jornada de limpieza del fondo marino 'Net a Fons'

El municipio de Sant Antoni de Portmany celebrará este domingo, 1 de febrero, la vigésimo segunda edición de la jornada de limpieza del fondo marino "Sant Antoni Net a Fons”, una iniciativa consolidada que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la protección del entorno natural y la sostenibilidad del litoral.

Impulsada por la concejalía de Medio Ambiente, la actividad se desarrolla en el marco de las fiestas patronales de Sant Antoni y tiene como objetivo principal sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de preservar el ecosistema marino y mantener limpio el fondo del mar y la costa de la bahía.

A lo largo de los años, la jornada ha contado con el apoyo del 'Club de Pesca S’Embarcador' y distintos centros de actividades subacuáticas que han apadrinado la iniciativa, logrando un crecimiento constante en la participación. En las últimas ediciones, la media de voluntarios se ha situado en unas 50 personas, y en 2025 se retiraron hasta cuatro toneladas de residuos de la zona portuaria.

Jornada Sant Antoni Net a Fons 2026 / DI

El desarrollo de esta acción medioambiental es posible gracias a la implicación de numerosos voluntarios y entidades colaboradoras, entre las que se encuentran: Arenal Diving, Grupo GEA, Ports IB, Club Nàutic Sant Antoni, GEAS de la Guardia Civil, Protección Civil de Sant Antoni, Eivisub, UTE Portmany, Associació de Voluntaris d’Eivissa, Centro de reciclaje de Ca na Negreta, Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Asociación Protemar Aventure, Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano y CAS S’Embarcador.

La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha invitado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, subrayando la importancia de acciones como esta para concienciar sobre el impacto negativo de los residuos en el litoral y la necesidad de proteger el medio marino.

¿Cómo participar?

La jornada comenzará a las 10 horas en el Far del Moll Nou, al final del puerto, y estará abierta a toda la población. Se organizarán equipos de trabajo que actuarán durante aproximadamente tres horas. La limpieza en tierra se concentrará en las playas de Coves Blanques** y el Passeig de Ponent, donde se facilitarán guantes y bolsas a los participantes.

Net a Fons / DI

Para la limpieza subacuática, será necesario disponer de titulación de buceo y seguro en vigor, además de contactar previamente con el centro Arenal Diving.

La organización espera contar nuevamente con la implicación de voluntarios de todas las edades para mantener la bahía de Sant Antoni limpia y preservar su ecosistema marino.