Ibiza: cortes de circulación por obras en caminos rurales

Las obras de reparación y mantenimiento de varios caminos de tierra del municipio de Ibiza afectarán al tráfico los próximos días, según ha anunciado el Ayuntamiento de Ibiza. Los trabajos comenzarán el día jueves 29 de enero a las 07 horas hasta el sábado 31 de enero a las 13 horas y quedará prohibida la circulación de tráfico rodado, excepto para los vecinos que podrán acceder a sus domicilios.

Los caminos afectados por estas restricciones son: camino de sa Berenada, calle de Ramon Muntaner, calle de Faustí Tur i Palau y calle de Joaquim Sorolla, los cuales estarán cerrados al tráfico durante el período indicado.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza se agradece la colaboración de la ciudadanía y se solicita circular con extrema precaución en las zonas de obra anteriormente mencionadas.