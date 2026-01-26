Obras viales
Ibiza: cortes de circulación por obras en caminos rurales
Los trabajos de reparación y mantenimiento se realizarán del 29 al 31 de enero en distintos puntos del municipio
Las obras de reparación y mantenimiento de varios caminos de tierra del municipio de Ibiza afectarán al tráfico los próximos días, según ha anunciado el Ayuntamiento de Ibiza. Los trabajos comenzarán el día jueves 29 de enero a las 07 horas hasta el sábado 31 de enero a las 13 horas y quedará prohibida la circulación de tráfico rodado, excepto para los vecinos que podrán acceder a sus domicilios.
Los caminos afectados por estas restricciones son: camino de sa Berenada, calle de Ramon Muntaner, calle de Faustí Tur i Palau y calle de Joaquim Sorolla, los cuales estarán cerrados al tráfico durante el período indicado.
Desde el Ayuntamiento de Ibiza se agradece la colaboración de la ciudadanía y se solicita circular con extrema precaución en las zonas de obra anteriormente mencionadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza