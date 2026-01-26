Casting
Casting en Ibiza: buscan figurantes para una escena de una serie internacional que se rodará en la discoteca Amnesia
La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 35 años para un rodaje el 20 de febrero
ibiza
Una agencia de producciones audiovisuales con base en Madrid ha abierto una convocatoria en Ibiza para participar como figurantes en una serie internacional que se rodará en Ibiza, en la discoteca Amnesia.
La búsqueda está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 35 años, con disponibilidad para el viernes 20 de febrero de 2026, en horario de tarde/noche. Se trata de un trabajo remunerado, con alta en la Seguridad Social, y es imprescindible contar con documentación en regla para poder participar del rodaje, advierte la compañía.
Las personas interesadas deberán registrarse previamente en la web de la agencia, seleccionando la categoría “figurante”: www.agenciapenelope.com
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»