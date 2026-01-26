Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casting en Ibiza: buscan figurantes para una escena de una serie internacional que se rodará en la discoteca Amnesia

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 35 años para un rodaje el 20 de febrero

DISCOTECA AMNESIA

DISCOTECA AMNESIA / Vicent Mari

Carolina Avilar

ibiza

Una agencia de producciones audiovisuales con base en Madrid ha abierto una convocatoria en Ibiza para participar como figurantes en una serie internacional que se rodará en Ibiza, en la discoteca Amnesia.

La búsqueda está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 35 años, con disponibilidad para el viernes 20 de febrero de 2026, en horario de tarde/noche. Se trata de un trabajo remunerado, con alta en la Seguridad Social, y es imprescindible contar con documentación en regla para poder participar del rodaje, advierte la compañía.

Las personas interesadas deberán registrarse previamente en la web de la agencia, seleccionando la categoría “figurante”: www.agenciapenelope.com

