Hoteles y discotecas esperarán a después de Semana Santa para abrir

Este año, las fiestas de Semana Santa se adelantan y para la mayoría de los sectores turísticos de la isla esto supone que la temporada empezará más tarde. Al caer entre el 29 de marzo y el 5 de abril, los hoteles esperarán a finales de ese último mes o principios de mayo para abrir sus puertas, periodo en el que también están fijadas las aperturas de las discotecas.

De este modo, tras el final de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid se confirma que lo que se eperaba que sucediera tras la World Travel Market (la feria de turismo que se celebra en Londres en noviembre) todavía no se puede cumplir. Abrir en marzo y alargar la temporada hasta mediados de noviembre, como consideró «realista» Fomento del Turismo.

«Al final la apertura depende de si la Semana Santa cae más o menos cerca del verano», explica María Costa Roig, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera. «Si te atreves a abrir con la Semana Santa pronto, sabes que luego tienes una bajada importante» de la actividad, apunta por su parte José Luís Benítez, gerente de la Asociación Ocio de Ibiza.

El fin de semana de las aperturas

En el panorama de fiestas de esta temporada, O Beach (‘Soft opening’), Pacha (Marco Carola) y Amnesia (Pyramid) darán el pistoletazo de salida al verano el viernes 24 de abril, día en el que empieza el fin de semana que ya se proclama como el de las aperturas. Hï abrirá temporada el sábado 25 y Ushuaïa y UNVRS el domingo 26. Algunas ya han vendido sus entradas más baratas: «UNVRS acaba de poner a la venta los tiques de la vuelta de [David] Guetta [el 19 de junio] y ya se han acabado los de precio más económico», indica Benítez.

Para el gerente de esta asociación, esto demuestra la ‘cultura de club’, formada por personas a las que «les gusta venir a la isla, ver a su dj favorito y al final hacer gasto en otras cosas», algo que se refuerza tras la apertura de la discoteca que antes fue Privilege: «Ya tendrá el rodaje hecho después del éxito del año pasado. Eso también hará que la gente tenga todavía más ganas de venir a verlo, con los premios que se ha llevado... Ya vemos los nuevos promotores, que pasan de una fiesta a otra y son cambios que motivan al cliente».

Confirma, sin embargo, que estas espectativas las generan todas las discotecas de Ibiza y, a pesar de que la temporada vaya a empezar más tarde, se espera que esta sea «buena». Benítez cree que será muy similar a la de 2025, en la que había «un poquito menos de público» pero éste hizo más gasto», afirma, aunque desconoce la cifra media que pagó un turista el año pasado en estos establecimientos. En definitiva, esto «quiere decir que, por supuesto, la gente viene a Ibiza a disfrutar, como hace la gente cuando está de vacaciones», aprecia Benítez.

Cabe recordar que, según los aforos y la rotación dentro de las diferentes salas de la isla, en las aperturas se calcula que pasan por ellas entre 25.000 y 30.000 personas. Ante estas cifras, muchos sectores están pendientes de las discotecas para reactivarse, valora Benítez: «Estamos todos hibernando y deseando que se abran las discotecas... Abren los restaurantes, los hoteles, todo el mundo... Y las compañías aéreas empiezan a poner vuelos» hacia la isla.

Dependencia de los vuelos

De hecho, las conexiones áereas son uno de los factores determinantes para que los hoteles decidan cuándo abrir para que no quede demasiado tiempo entre Semana Santa y el inicio del verano: «Entre finales de marzo y principios de abril no hay tanta frecuencia de vuelos internacionales y eso también te hace tener una previsión. Si no hay conexiones, no hay posibilidad», advierte María Costa.

Teniendo esto en cuenta, señala que de la fecha definitiva de apertura también depende la capacidad de cada hotel: «Presumiblemente, los establecimientos más pequeñitos, más familiares, abrirán antes al tener más capacidad de movimiento y no tener que mover una infraestructura tan grande de logística y trabajadores». En cambio, Costa apunta: «Los hoteles más grandes, que tienen menos capacidad de cambio y tienen que abrir con más maquinaria, lo harán de manera escalonada a medida que se acerque el verano».

Con esta previsión y ante la falta de personal asociada al problema de la vivienda, Costa indica que ya se trabaja en la revisión de las plantillas para poder completarlas en temporada. Aunque todavía sea pronto para ofrecer una previsión, Costa comparte que «se va transmitiendo que será buena».

Federación Hotelera | Valoran el efecto del trabajo del Consell en los datos

La lucha contra la oferta ilegal mejoró los resultados hoteleros

Los hoteleros de Ibiza esperan que la de 2026 sea una buena temporada, aunque consideran necesario mantener la lucha contra el intrusismo turístico en el sector. Para María Costa Roig, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), el trabajo del Consell en este sentido tuvo su reflejo el año pasado en los resultados finales de una gran parte de los hoteles asociados a esta patronal.

Según el primer informe que publicó la Fehif para evaluar su temporada, la de 2025 fue ‘algo mejor’ que la del año anterior para cerca del 40% de los alojamientos vinculados a la federación. Costa explica que los datos se traducen en que «ha habido menos turistas por día en la isla y aun así ha aumentado el alojamiento turístico legal». «Hemos visto estos resultados y comprobamos que en lo que se ha trabajado, ha funcionado», afirma en relación a las inspecciones. Costa relaciona estos resultados con la eliminación de una parte de la oferta no reglada: «Se ha atajado a nivel de retirada de anuncios ilegales, plataformas, cancelación de reservas asociada, de evitar que no se den plazas irregulares, etcétera». Con estos resultados, espera que este verano se desarrolle en esa línea «porque creemos que ese equilibrio real es lo que se necesita en Ibiza».