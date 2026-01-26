La Feria Gastro Ibiza y la Feria de la Cerveza ya tienen fecha de celebración: consulta aquí todos los detalles

El binomio gastronómico formado por la Feria Gastro Ibiza y Formentera y la Feria de la Cerveza de Ibiza ha anunciado las fechas de sus próximas ediciones, la cuarta y la decimonovena respectivamente, que tendrán lugar los días 18 y 19 de septiembre en el Recinto Ferial de Ibiza.

Ambos eventos están organizados por Eventos Musicales Ibiza e Imam Comunicación, entidades que han confirmado que la cita mantendrá las líneas generales que la han consolidado como uno de los principales encuentros gastronómicos de las Islas Pitiusas, al tiempo que incorporará novedades en su programación.

Mira todas las fotos de la Feria de la Cerveza en Ibiza / DI

Según han señalado los organizadores, la Feria de la Cerveza de Ibiza cuenta con una trayectoria ya consolidada, mientras que la Feria Gastro Ibiza y Formentera continúa apostando por nuevos formatos y actividades. El objetivo, indican, "es poner en valor tanto el producto local de Ibiza y Formentera como la calidad de la gastronomía de las Pitiusas, así como dar visibilidad al sector primario, sus materias primas y recetas tradicionales".

La jornada inaugural se celebrará el jueves 18 de septiembre y contará con el actor David Pomar como maestro de ceremonias. El programa incluirá, entre otras actividades, una exhibición de ball pagès a cargo de la Colla de Sa Bodega. El viernes 19 de septiembre tendrá lugar la segunda jornada, centrada en showcookings en los que se mostrará la elaboración de distintos platos de restaurantes de la isla.

La Feria Gastro Ibiza y Formentera y la Feria de la Cerveza de Ibiza se han consolidado como citas habituales del calendario otoñal en Ibiza. En el caso de la Feria de la Cerveza, en su última edición se ofrecieron más de 230 referencias nacionales e internacionales, lo que la ha situado como la tercera feria cervecera sectorial más relevante del país, por detrás de las de Barcelona y Madrid.