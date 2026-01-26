Turismo en Ibiza: Cultura, deporte y congresos para vivir Sant Josep sin prisas durante todo el año
El certamen fotográfico ‘Sant Josep és foto’, pruebas deportivas como la 10K Platja d’en Bossa y espacios singulares para eventos MICE centran la promoción en Fitur
Sant Josep de sa Talaia ha vuelto a brillar en Fitur 2026 con una propuesta pensada para quienes buscan mucho más que sol y playa en Ibiza. Música, cultura, deporte y turismo MICE se dan la mano para consolidar el municipio como un destino vivo, activo y atractivo durante todo el año, también fuera de la temporada de verano.
La participación de Sant Josep en la feria internacional de turismo ha servido para mostrar al visitante un municipio diverso y auténtico, y para avanzar algunas de las grandes apuestas de 2026: la segunda edición del festival internacional de fotografía ‘Sant Josep és Foto’, el refuerzo de su posicionamiento como destino deportivo de referencia, una interesante agenda musical y una propuesta cada vez más consolidada de espacios para reuniones, congresos y eventos profesionales.
«Llegamos a Fitur bajo el paraguas de ‘Sant Josep, full of life’ con la voluntad de mostrar el Sant Josep real: un municipio cultural, saludable y lleno de vida durante todo el año», ha expresado el alcalde, Vicent Roig.
‘Sant Josep és Foto 2026’: una experiencia fotográfica única en Ibiza
La segunda edición del festival de fotografía 'Sant Josep és Foto' ha sido uno de los grandes protagonistas en la feria turística de Madrid. El Museo Chicote ha acogido su presentación oficial ante más de 30 periodistas especializados, que han conocido los detalles de este certamen internacional de gran interés para profesionales y aficionados a la fotografía. El festival se celebrará del 25 de marzo al 3 de mayo de 2026 y volverá a convertir Sant Josep en un punto de encuentro para amantes de la fotografía contemporánea.
Durante la presentación, en la que han participado el alcalde y los fotógrafos y organizadores, Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez, se ha subrayado el carácter abierto y participativo del certamen, así como su conexión con la luz, el territorio y los paisajes de Sant Josep. Además, se ha sorteado un viaje completo al municipio para vivir el festival desde dentro.
Un programa completo para amantes de la fotografía
El programa, que se detallará próximamente (consulta aquí) incluye exposiciones, un congreso de fotografía con ponentes de prestigio internacional (del 16 al 19 de abril), presentaciones de fotolibros, una maratón fotográfica y proyecciones audiovisuales, ofreciendo al visitante una experiencia cultural completa.
El Auditori Caló de s’Oli será el escenario principal del evento, aunque no será el único: las actividades también se extenderán a los espacios culturales de Can Jeroni y Can Curt.
Inscríbete aquí
Sant Josep, un destino deportivo para todo el año
El deporte es otro de los grandes atractivos de Sant Josep para quienes viajan fuera de temporada. Gracias a su entorno natural privilegiado y a una climatología suave durante gran parte del año, Sant Josep acoge un total de 12 pruebas deportivas, la mayoría entre noviembre y abril.
Entre ellas, destaca la 10K Platja d’en Bossa, que el próximo 15 de febrero acogerá el Campeonato de España de 10K. «Es una gran oportunidad para proyectar Sant Josep como un municipio activo, saludable y preparado para acoger grandes eventos deportivos», ha señalado el alcalde.
Experiencias con identidad entre música y congresos
La presencia de Sant Josep en Fitur 2026 se ha completado con reuniones profesionales con turoperadores, agencias de viajes y agentes especializados, así como con la promoción de su agenda musical anual, reunida bajo el proyecto ‘Sant Josep és Música’.
Además, el municipio ha mostrado su capacidad para acoger eventos profesionales y corporativos de formato medio en espacios singulares, apostando directamente por la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad del destino.
Con esta combinación de cultura, música, deporte y turismo MICE, Sant Josep se consolida como un destino que invita a ser vivido sin prisas, durante todo el año, ofreciendo experiencias únicas, sostenibles y llenas de vida.
