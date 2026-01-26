Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche frenética en el Parque de Bomberos de Ibiza: 119 actuaciones por la borrasca 'Ingrid'

Desde la institución informan que la mayor cantidad de incidencias se dio a partir de las 21:00 del domingo

Bomberos de Ibiza retirando restos de un árbol caído en pleno centro de Ibiza a causa de la borrasca Ingrid

Bomberos de Ibiza retirando restos de un árbol caído en pleno centro de Ibiza a causa de la borrasca Ingrid / Guillermo Sáez

Samia Khenien

Ibiza

Un total de 119 salidas ha realizado el Parque Insular de Bomberos de Ibiza debido a las incidencias provocadas por el paso de la borrasca Ingrid en Ibiza. Desde el Consell avisan de que "aunque ahora [la mañana de este lunes] ya no se registren inclemencias meteorológicas, los equipos han trabajado de forma intensa durante las últimas horas para resolver avisos relacionados, sobre todo, con la caída de árboles, ramas y otros obstáculos en la vía pública, además de desprendimientos de elementos urbanos".

Estadísticas de las incidencias

"Hasta ahora el momento de mayor intensidad se produjo a partir de las 21:00, cuando una fuerte ventada provocó la acumulación de avisos", según el balance operativo hasta el momento. Con la intención de "garantizar la seguridad y restablecer la normalidad" se han ido registrando "nuevas actuaciones vinculadas a las consecuencias del temporal en diferentes puntos de la isla". La mayoría de salidas corresponden a actuaciones por "caídas de carteles, farolas, árboles y otros elementos, con un total de 57 servicios".

Informan desde el Consell de que también "se han registrado actuaciones de colaboración con otros servicios, incidencias en instalaciones y servicios diversos de asistencia y saneamiento". El municipio con más salidas "ha sido Santa Eulària, con 37, seguido de Sant Josep, con 34, Sant Antoni, con 23, Ibiza, con 13, y Sant Joan, con 7". Hay cinco casos, según el Consell, que no tienen un municipio "asignado".

Vehículo de los bomberos delante de un árbol caído en pleno centro de Ibiza a causa de la borrasca Ingrid

Vehículo de los bomberos delante de un árbol caído en pleno centro de Ibiza a causa de la borrasca Ingrid / Guillermo Sáez

Cuándo y dónde fueron las operaciones

El Consell explica que "los operarios del servicio de Red Viaria del Consell de Ibiza iniciaron sus tareas a las 21.30 horas y trabajaron hasta las 05 horas de la mañana, centrándose en la retirada de obstáculos y atención de puntos afectados en diferentes carreteras de la red insular". Las vías en las que se registraron actuaciones incluyen "la EI-200 (carretera de Santa Eulària), la EI-700 (carretera entre Sant Josep y Sant Antoni), la EI-500 (carretera de Santa Agnès), la EI-651 (circunvalación de Sant Antoni), la EI-100 (de Jesús a Cala Llonga) y la EI-900 (de ses Salines)" donde hubo "presencia de árboles, ramas y obstáculos en la calzada en diferentes puntos".

Noticias relacionadas y más

El Consell de Ibiza pide a la población "prudencia en los desplazamientos" y recuerda "la importancia de circular con precaución, especialmente en tramos donde aún se pueden encontrar restos de ramas o elementos arrastrados por el viento". Recuerdas que ante cualquier situación de riesgo "hay que avisar al 112".

