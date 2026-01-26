Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente de Ibiza: "Hay dos coches sepultados bajo las planchas del techo de una nave que salieron volando"

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza de Ibiza, Jordi Grivé, se ha acercado esta mañana al polígono Eurocentro para comprobar el estado en el que encontraba la zona, una de las más afectadas del municipio por la borrasca 'Ingrid'. "En la tarde-noche de ayer [por el domingo], hubo un temporal de viento muy importante que ha provocado varias incidencias en el municipio", señala. Entre ellas informa de que "contabilizan unos 15 árboles caídos", aunque insiste en que la zona más afecta es la del polígono de la salida hacia Santa Eulària donde el techo del Hipermenaje salió volando por la borrasca 'Ingrid'.

El espacio está "actualmente acordonado por la Policía". Grivé informa de que las planchas del techo han impactado contra "una serie de vehículos y farolas" y han dejado una parte de la calle "completamente impracticable".

Asimismo, el regidor informa de que la mañana de este lunes ya se están llevando a cabo los trabajos de retirada de estas planchas, en una zona "acordonada por la Policía para evitar que la gente entre donde no debe entrar, manteniendo la seguridad, ya que las planchas son peligrosas y cortan". Afirma que "aún hay alguna racha de viento" y que se está trabajando "rápido y bien" para "volver a la normalidad cuanto antes". El concejal señala que "se siguen contabilizando las incidencias en el municipio para ver si al final del día pueden tener un inventario total".

El techo del Hipermenaje destrozado / V. Ferrer

Establecimientos que no han podido abrir hoy

Grivé confirma que "hay tres establecimientos que no han podido abrir hoy sus puertas por tema de seguridad" por si hubiera "algún movimiento de las placas" y también, "por los trabajos". Igualmente, indica que hay "dos coches sepultados debajo de estas placas". Desde la concejalía piden a la población "precaución, no solo alrededor del parking, sino por todo el municipio, ya que aún hay tiempo de viento". Solicita que los ciudadanos estén "muy atentos a las redes sociales oficiales por si hubiera cualquier novedad".