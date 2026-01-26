La borrasca Ingrid se ceba con Ibiza: lluvia, granizo, viento huracanado y hasta 53 incidencias

La borrasca Ingrid ha dejado una madrugada complicada en Ibiza, con lluvia, granizo y fuertes rachas de viento que han provocado hasta 53 incidencias en la isla, según el balance de emergencias del Centro de Coordinación 112.

En total, entre las 18 horas del domingo y las 6 horas de este lunes se registraron 83 incidentes en Baleares: 53 en Ibiza y 30 en Mallorca. De ellos, 78 ya están finalizados, según la actualización facilitada a primera hora.

Árboles caídos y obstáculos en la calzada

En la isla, el viento fue el principal detonante de los problemas, con especial impacto en la caída de árboles y en obstáculos que invadieron la calzada, tanto por troncos como por ramas y otros elementos arrastrados. De hecho, la mayor parte de los avisos por caída de árboles se concentraron en Ibiza, con 22 casos de un total de 24, y también aquí se registró la mayor parte de incidencias por árboles caídos directamente sobre la carretera, con 15 de un total de 23. A estos problemas se sumaron desprendimientos de elementos urbanos, interrupciones de servicios básicos y algunos avisos por desprendimientos de rocas y situaciones de riesgo.

El temporal también afectó a las conexiones marítimas. El puerto de Ibiza se cerró durante unas horas, aunque volvió a operar con normalidad desde las 22.30 horas de ayer, según el balance del 112.

Los efectos del episodio de viento se dejaron notar también en infraestructuras y empresas. El fuerte vendaval arrancó el techo de una de las naves del polígono de la salida de Ibiza por la carretera de Santa Eulària, donde está el Eroski, uno de los incidentes más impactantes de la noche. Además, en la zona del aeropuerto se registró una fuerte tormenta de granizo.

En Sant Josep, el Ayuntamiento ha informado de que durante las últimas 24 horas su patrulla estuvo plenamente activa atendiendo más de una veintena de incidencias derivadas del temporal, con actuaciones por árboles caídos, vallas desprendidas, señalización arrancada, postes inclinados y objetos peligrosos en la calzada.