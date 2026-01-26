Farolas y árboles caídos y desprendimiento de tierras: el paso de la borrasca 'Ingrid' por el norte de Ibiza

El municipio de Sant Joan, a causa de la borrasca Ingrid que ha afectado "gravemente" a la isla, ha registrado un total de 19 incidencias. Informan desde el Ayuntamiento de que "la mayoría de estas incidencias han sido provocadas por la caída de árboles, pero también se han detectado afectaciones a infraestructuras municipales". De hecho, "de los 19 avisos atendidos, 15 han estado relacionados con la caída de árboles en diferentes puntos del municipio". Asimismo, "se ha producido un desprendimiento de tierras, la caída de una farola afectada por un árbol, el desplazamiento de placas solares en las instalaciones deportivas municipales y la caída de un árbol sobre las placas solares ubicadas en la zona de s'Arenal Petit".

Caída de un árbol en Sant Joan a causa de la borrasca Ingrid / Ajuntament de Sant Joan

Intervenciones de la policía, bomberos y Protección Civil

El Ayuntamiento informa de que "la Policía Local de Sant Joa ha intervenido para resolver de forma inmediata esas incidencias que podían gestionar con sus propios medios, como la retirada de ramas y árboles de pequeñas dimensiones". Añade que "para las actuaciones que requieren de una mayor capacidad técnica o recursos especializados, se ha contado con la colaboración de los bomberos y de Protección Civil".

"Se pide a la ciudadanía extremar la precaución durante los próximos días, especialmente en zonas boscosas o cerca de instalaciones afectadas", el Ayuntamiento recuerda a su vez que, "cualquier situación de riesgo se debe comunicar a través del teléfono de emergencias 112".