Temporal
Farolas y árboles caídos y desprendimiento de tierras: el paso de la borrasca 'Ingrid' por el norte de Ibiza
Desde el Ayuntamiento de Sant Joan avisan de que "la mayoría de las incidencias han sido provocadas por la caída de árboles, aunque también se han detectado afectaciones a infraestructuras municipales"
El municipio de Sant Joan, a causa de la borrasca Ingrid que ha afectado "gravemente" a la isla, ha registrado un total de 19 incidencias. Informan desde el Ayuntamiento de que "la mayoría de estas incidencias han sido provocadas por la caída de árboles, pero también se han detectado afectaciones a infraestructuras municipales". De hecho, "de los 19 avisos atendidos, 15 han estado relacionados con la caída de árboles en diferentes puntos del municipio". Asimismo, "se ha producido un desprendimiento de tierras, la caída de una farola afectada por un árbol, el desplazamiento de placas solares en las instalaciones deportivas municipales y la caída de un árbol sobre las placas solares ubicadas en la zona de s'Arenal Petit".
Intervenciones de la policía, bomberos y Protección Civil
El Ayuntamiento informa de que "la Policía Local de Sant Joa ha intervenido para resolver de forma inmediata esas incidencias que podían gestionar con sus propios medios, como la retirada de ramas y árboles de pequeñas dimensiones". Añade que "para las actuaciones que requieren de una mayor capacidad técnica o recursos especializados, se ha contado con la colaboración de los bomberos y de Protección Civil".
"Se pide a la ciudadanía extremar la precaución durante los próximos días, especialmente en zonas boscosas o cerca de instalaciones afectadas", el Ayuntamiento recuerda a su vez que, "cualquier situación de riesgo se debe comunicar a través del teléfono de emergencias 112".
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza