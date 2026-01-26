Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»

«La previsión que tenemos es que dentro de 30 ó 40 años no habrá playa de Talamanca. Va a desaparecer, así que hay que adaptarse ya». Así de rotundo es el aviso que manda Xisco Sobrado, encargado del área marina en la asociación de GEN-GOB, para alertar de que el cambio climático amenaza seriamente tanto a este arenal como a muchos otros de Ibiza.

En el caso concreto de Talamanca, que se ha vuelto a ver muy afectada por el reciente paso de los temporales ‘Harry’ e ‘Ingrid’, este experto considera que es «un ejemplo de mala gestión» frente a los «dos fenómenos que operan a la vez» para acelerar su desaparición.

«Por una parte, tenemos la subida del nivel del mar debido a temporales, que van a ser cada vez más fuertes. Por otra, la degradación de la propia playa, que vemos en el día a día por la contaminación. Al final tenemos la combinación perfecta», alerta.

Ante esta situación, entiende que ha llegado el momento de «hacer un planteamiento de cuál será la situación dentro de 10 ó 20 años» que pasa por «intentar renaturalizar la playa lo máximo posible y hacer una retirada controlada de la costa», según explica a Diario de Ibiza.

«Porque el cambio climático es inexorable y llegará algún día en el que estas infraestructuras que tememos en primera línea estarán todas inundadas por el mar», pronostica. Ante este panorama, subraya que toca saber si «queremos esperar hasta último momento para intentar poner alguna media paliativa o empezamos a adaptarnos ya con tiempo suficiente para hacer una buena planificación».

El mar recupera lo suyo

Por su parte, la bióloga marina Agnès Torres, que además de experta es vecina de Talamanca, lamenta que «después de cada temporal hay embarcaciones que quedan varadas o incluso hundidas en el mar». Tras una intensa semana de temporales, al menos dos barcas y un velomar quedaron encalladas cerca ya de sa Punta.

«El litoral experimenta cambios bruscos: donde una semana antes existía una playa con abundante arena y arribazones de posidonia oceánica, esta puede desaparecer en cuestión de horas. En cada borrasca, el mar recupera su espacio y lo reclama con una fuerza implacable», analiza.

Por ello, advierte de que «resulta necesario replantear la gestión de este entorno, promoviendo un modelo en el que naturaleza y sociedad avancen de la mano». «No es posible gestionar un espacio como este atendiendo únicamente a sus usos y servicios; es imprescindible integrar su ecología y su comportamiento frente a episodios meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes», cuenta, en línea con lo expresado por Sobrado.

Residuos acumulados

Torres, que también trabaja como educadora ambiental y es creadora del programa de actividades ‘Jóvens per la mar’, recuerda que Talamanca es «una bahía cada vez más transitada, con un aumento constante de usos y servicios. Esta presión creciente, unida a la presencia continua de residuos en sus costas y alrededores, resta valor al espacio y proyecta una imagen de gestión claramente insuficiente», denuncia.

Y añade que los desechos arrastrados por los temporales pueden permanecer «durante meses, incluso años, integrándose de forma permanente en el paisaje litoral». Esta ristra de residuos la forman desde embarcaciones enteras o fragmentos de fibra de vidrio procedentes de estas hasta plásticos, bidones, algunos con contenidos peligrosos como hidrocarburos o aceites, así como restos de maderas. La bióloga reclama que se implante «un plan de acción integral» en la que «la retirada de residuos de la costa sea una prioridad».

Desde el Ayuntamiento de Ibiza destacan que, en cuanto amaine definitivamente ‘Ingrid’, los operarios de Valoriza se pondrán manos a la obra para limpiar la bahía. Además, aseguran que el trabajo de la empresa concesionaria de limpieza en el municipio ha mejorado desde el expediente que se abrió en octubre por su trabajo «deficiente».