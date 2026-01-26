La Aemet advierte: llega una nueva "borrasca de gran impacto" que pondrá a Ibiza en alerta amarilla

Después de las intensas lluvias y el oleaje de la borrasca 'Harry' y el viento huracanado de 'Ingrid', la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de una nueva "borrasca de gran impacto", 'Joseph', la tercera encadenada este mes de enero y que pondrá en alerta una vez más a Ibiza y Formentera.

Los meteorólogos activaban a última hora de este domingo y hasta las doce de la noche, la alerta naranja por tormentas y fuertes vientos con rachas que podían alcanzar los 100 kilómetros hora. La previsión se cumplía y se cebaba con Ibiza, donde se contabilizaron hasta 53 incidencias causadas por el viento. También se registró una fuerte granizada en la zona del aeropuerto de Ibiza.

Vientos de más de 100 kilómetros hora

El temporal dará una tregua este lunes, aunque la Aemet activará la alerta amarilla por fuertes vientos y fenómenos costeros de nuevo para este martes. El aviso estará activo desde las 14 horas del martes y hasta las 8 horas del miércoles.

El viento soplará del suroeste con una fuerza que puede alcanzar los 105 kilómetros hora, según las previsiones de la Aemet. Además, se prevé temporal en el mar, donde podrían registrarse olas de hasta 4 metros.