Intensa noche de trabajo para los bomberos de Ibiza por el viento: 13 servicios por caídas de árboles

Los bomberos de Ibiza han sufrido una noche intensa a causa del fuerte temporal de viento asociado a la borrasca 'Ingrid', que ha dejado rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la isla. En total, han realizado 13 servicios relacionados con la caída de árboles y ramas, la mayoría de ellos concentrados en el municipio de Santa Eulària, aunque se registraron incidencias prácticamente en toda la isla, según han informado desde el Parque Insular.

Estos servicios se produjeron durante una jornada marcada por la alerta amarilla activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tanto por viento del oeste como por fenómenos costeros adversos. Según la previsión, el aviso se mantendrá activo durante todo el día de hoy, con olas que pueden alcanzar los cuatro metros.

Incendio en la terraza de una vivienda

Además de las actuaciones por el viento, los bomberos también intervinieron en un incendio declarado en la terraza de una vivienda en Cala de Bou. El fuego afectó a una zona exterior del inmueble y provocó la quema de un par de motos, sin que se hayan registrado daños personales.

Este nuevo episodio meteorológico da continuidad al carrusel invernal de temporales que está afectando a Ibiza. Tras el paso de la borrasca 'Harry', que dejó abundantes lluvias en la isla, Ingrid ha tomado el relevo con fuertes rachas de viento que han generado múltiples incidencias, principalmente por la caída de pinos y otros árboles.

Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar las precauciones, evitar zonas arboladas y asegurar objetos en terrazas y balcones mientras se mantenga la alerta meteorológica.