La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza

El incidente ha ocurrido a las nueve y media de la noche

Ibiza

La tormenta que ha caído este domingo por la noche ha provocado el derrumbe de un árbol en pleno centro de Ibiza, afortunadamente sin provocar heridos ni daños materiales.

El incidente ha ocurrido a las nueve y media de la noche en el cruce de la avenida Ignasi Wallis con la calle del Metge Villangómez Ferrer. A esa hora la lluvia descargaba con fuerza sobre la ciudad, soplaba el viento y el cielo se llenaba de continuos relámpagos.

WhatsApp Image 2026-01-25 at 22.07.54 (1).jpeg / Guillermo Sáez

De repente, se escuchó un estruendo tremendo que llegó a provocar los gritos de asombro de algunos vecinos de la zona que contemplaron la escena. Un árbol de unos diez metros de altura se había partido por la base de tronco y se precipitaba despacio hasta quedar apoyado sobre el edificio situado al otro lado de la calle, bastante estrecha.

La Policía Local de Ibiza ya ha tomado cartas en el asunto y ha cortado la calle para evitar daños mayores. Además, agentes del cuerpo aseguran que también han caído arboles en la avenida España y la avenida 8 agosto.

