El tiempo en Ibiza y Formentera: llega una nueva borrasca

Las fuertes ráfagas de viento de la borrasca 'Ingrid', que alcanzaron los 70 kilómetros por hora, han sido protagonistas durante el fin de semana en Ibiza y Formentera, causando caídas de árboles y ramas y provocando olas de hasta cuatro metros que también han traído inconvenientes en las costas y la suspensión de muchos trayectos entre las dos islas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las condiciones extremas continuarán durante las últimas horas del domingo y en el inicio de la semana con la llegada de la borrasca 'Joseph'.

Hasta la medianoche de este domingo estará activa la alerta amarilla por vientos, con rachas máximas del oeste que alcanzan los 70 km/h. La alerta por fenómenos costeros que prevé viento del oeste de 50 a 60 km/h y olas de 3 a 4 metros continuará activa hasta las 9 de la mañana del lunes.

Durante la tarde, se espera un cielo con intervalos nubosos y con posibilidad de lluvias escasas y ocasionales. Las temperaturas en Ibiza estarán entre los 11ºC y los 17ºC, mientas que en Formentera oscilarán entre los 12ºC y los 17ºC.

El martes, las mismas alertas por fuertes ráfagas y fenómenos costeros volverán a activarse en las Pitiusas entre las 14 horas y la medianoche, aunque con vientos provenientes del sector suroeste.