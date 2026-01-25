Tablones a la vista

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la reciente borrasca por Ibiza hizo de las suyas con la plataforma de la playa de Talamanca y varias vigas se desprendieron de la estructura. Estos trozos de madera, de un gran tamaño, podrían dañar los barcos que cruzan la bahía si llegasen al mar.

