El álbum
Tablones a la vista
El paso de la reciente borrasca por Ibiza hizo de las suyas con la plataforma de la playa de Talamanca y varias vigas se desprendieron de la estructura. Estos trozos de madera, de un gran tamaño, podrían dañar los barcos que cruzan la bahía si llegasen al mar.
