Guiso exprés de judías y mar (de conserva)

No hay excusa para no disfrutar de un plato de legumbres. Ni el tiempo ni que no tenéis los ingredientes. No, al menos, con una despensa bien surtida de conservas. Eso es un salvavidas. ¡Vivan las latas! ¡Y los botes! Sobre todo si se miran no como producto final, sino como un ingrediente. Este martes llovía, me apetecía un plato de legumbres calentito y no tenía ganas de ir a comprar. Abrí la despensa y ahí estaba todo. Esta receta es de judías blancas y latas de conserva de mar, pero valdría cualquier legumbre cocida y cualquier conserva: de carne, de pescado, de verduras… Sólo hay un truco, preparar un buen sofrito.

En este caso, como son judías blancas, sólo está hecho con cebolla, ajo y puerro, para mantener un color lo más claro posible, pero, a vuestro gusto. Si os gusta el tomate y la zanahoria, adelante. Otro truco es usar los aceites y las aguas de cocción de las latas para sacar el máximo sabor. El tiempo no es excusa porque en menos de media hora se puede hacer una olla para cuatro o cinco personas. Y que no tenemos los ingredientes, tampoco si tenemos la despensa a punto. Quien no la tenga, que en la próxima visita al súper llene el carro de latas y botes con las conservas que más le gusten. Además, ¿quién no tiene una cebolla y un tomate (aunque estén un poco pochos) en la nevera? Por cierto, cero miedo a las conservas más fuertes, como los escabeches, los en su tinta o las picantes. Otro día preparamos un arroz o una fideuà con ellos. También de latas.

Ingredientes (para cinco raciones): —1 cebolla (0,54€) —4 ajos (0,36€) —2 puerros (2,15€) —2 botes grandes (500 gramos) de judías blancas (1,60€) —2 latas de almejones al natural (2,70€) —2 latas de pota al ajillo (2,36€) —1 litro de caldo (0,99€) —Sal y pimienta —Aceite Precio total 10,70€ - 2,14€ por ración

Preparación

—En una olla poner un buen chorro de aceite de oliva y el aceite de las conservas en aceite y pochar en él la cebolla, los puerros y los ajos picados. Cuanto más pequeños los piquemos, más rápido iremos.

—Cuando estén transparentes, añadir el caldo y el caldo colado de las conservas y cocer, tapado, unos diez minutos.

—Pasado este tiempo yo siempre lo trituro porque le da un poco más de cuerpo al caldo y porque, además, me gusta más no encontrarme los trocitos del sofrito.

—Añadir las judías y las conservas que iban en aceite y dejar cocer unos diez minutos. Pasado este tiempo, añadir también las conservas que venían al natural, cocer dos minutos, probar y, si es necesario, rectificar de sazón.

El toque gourmet

Freír unos trozos de pan duro, majarlos con ajo y añadirlo al guiso minutos antes de acabar.