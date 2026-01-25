El expediente incoado por el Govern que amenaza con dejar Formentera sin chiringuitos de playa el próximo verano. La medida se adopta a instancias del resultado del informe elaborado por la conselleria balear del Mar y el Ciclo del Agua, que ha detectado importantes incumplimientos de «condiciones esenciales» por parte de los concesionarios de este servicio, que otorgó el Consell. Esta decisión no afecta a la tramitación de las sanciones ya impuestas. La institución insular anuncia que alegará contra el expediente de anulación de la concesión.

El apagón virtual que ha aplicado el Consell de Formentera ante la «incidencia de seguridad» que ha detectado en sus sistemas. La Administración ha cerrado todos sus enlaces, pero mantiene la atención presencial a los ciudadanos. Mientras, los técnicos analizan el alcance del incidente. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sant Antoni sufrió un ataque informático en febrero de 2024.

El interés de tres empresas para instalar y gestionar las dos nuevas unidades móviles para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Ibiza. Deberán estar en suelo industrial y efectuar un mínimo de 23.808 inspecciones al año, con un coste de 40,64 euros por cita.