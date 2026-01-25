La Justicia confirma la ilegalidad de una piscina construida en suelo rústico en Ibiza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha dado la razón al Ayuntamiento de Sant Josep en la paralización de unas obras que incluían la construcción de una piscina y la demolición de edificaciones agrícolas en una finca situada en suelo rústico de interés agrario.

La sentencia desestima el recurso presentado por el propietario contra el decreto municipal que ordenó la suspensión cautelar de los trabajos en febrero de 2021, al considerar que el Consistorio actuó conforme a la ley y con base en «indicios más que racionales y fundamentados suficientes» de una posible infracción urbanística.

Según recoge el fallo, las modificaciones introducidas en el proyecto autorizado, como la ejecución de una piscina no prevista inicialmente, nuevos bancales y actuaciones en el entorno de la vivienda, podían alterar las condiciones de uso del suelo y excedían el alcance de la licencia concedida.

Por ello, el juzgado considera correcta la aplicación del artículo 156.1 de la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), que permite la paralización de las obras cuando las modificaciones proyectadas pueden tener efectos irreversibles. «La Administración tenía elementos de juicio suficiente y motivados para proceder a la suspensión prevista», reitera.

No se vulneró el derecho a una vivienda digna

La resolución también subraya que la finca se encuentra en un área de interés agrario y que la piscina se ubica en zona de policía de torrentes, lo que obliga a contar con informes sectoriales preceptivos, sin los cuales la licencia podría ser nula de pleno derecho.

El tribunal rechaza asimismo el argumento del recurrente sobre una supuesta vulneración del derecho a una vivienda digna, al recordar que este derecho «no se considera fundamental, sino un mandato dirigido hacia los poderes públicos, sin que ningún particular pueda solicitar su cumplimiento en un órgano judicial».

En consecuencia, el juzgado confirma la legalidad del decreto municipal, declara ajustada a derecho la suspensión de las obras e impone las costas del procedimiento al propietario. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.