Sólo una localidad supera a Ibiza en el 'ranking' del alquiler de la vivienda más caro

Ibiza vuelve a situarse en el centro del tensionado mercado del alquiler en España. El municipio de Ibiza se ha convertido en el segundo más caro del país para alquilar una vivienda, con un precio medio de 23,34 euros por metro cuadrado al mes, según el informe 'La vivienda en alquiler en España en el año 2025', elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Los datos publicados por Fotocasa confirman que Baleares consolida su posición como uno de los territorios con las rentas más elevadas, en un contexto marcado por la escasez de oferta residencial y por una fuerte presión de la demanda, especialmente en zonas con alta actividad turística. Junto a Ibiza, Calvià también se cuela entre los municipios más caros, con un precio medio de 22,17 euros por metro cuadrado.

A nivel nacional, el ranking está encabezado, por delante de Ibiza, por Esplugues de Llobregat (Barcelona), que se convierte en el municipio más caro de España para vivir de alquiler, con 25,53 euros por metro cuadrado al mes. La provincia de Barcelona concentra hasta cuatro de los diez municipios con los precios más elevados, lo que refuerza el peso de Cataluña como uno de los principales focos de tensión del mercado de la vivienda de alquiler.

Una experta responde: ¿Por qué aumenta el precio del alquiler?

Según explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, "el encarecimiento del alquiler se concentra especialmente en aquellas zonas con mayor presión demográfica y económica, donde la creación de nuevo parque residencial no está siendo capaz de absorber la demanda existente". Esta falta de oferta estructural, añade, provoca que los precios se mantengan en niveles máximos incluso en momentos de menor crecimiento económico.

La Comunidad de Madrid también mantiene una presencia destacada en este ranking. Madrid capital alcanza un precio medio de 21,69 euros por metro cuadrado, situándose entre los cinco municipios más caros del país, mientras que La Moraleja registra 20,41 euros, lo que refleja la elevada presión del alquiler en determinadas áreas del entorno de la capital del país.

Fuera de estos grandes núcleos urbanos, destacan otros municipios con mercados muy tensionados. San Sebastián registra 20,29 euros por metro cuadrado, mientras que en Canarias, San Bartolomé de Tirajana alcanza los 20,95 euros, impulsado por la fuerte demanda en zonas turísticas.

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler se situó en diciembre de 2025 en 14,21 euros por metro cuadrado, tras una subida interanual del 7%, según Fotocasa. Desde noviembre de 2024, el valor medio no ha vuelto a bajar de los 13 euros, y el máximo histórico se alcanzó en junio de 2025, cuando la media nacional del alquiler llegó a 14,38 euros por metro cuadrado al mes.