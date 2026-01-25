El Govern refuerza los medios para valorar discapacidades en Ibiza

Ibiza contará con un refuerzo específico de medios para agilizar la valoración del grado de discapacidad, dentro del plan impulsado por el Govern balear para reducir las listas de espera en todas las islas. La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adjudicado dos contratos que permitirán incrementar de forma notable la capacidad de evaluación, beneficiando a miles de personas pendientes de reconocimiento.

En total, el Govern ha adjudicado dos contratos por un importe de 2,3 millones de euros y una vigencia de dos años, prorrogables, a Hospital Sant Joan de Déu y a Emocional Technologies 22. Estos acuerdos permitirán realizar más de 21.600 valoraciones de discapacidad, de las cuales más de 14.000 serán valoraciones completas, en el marco del Plan de choque para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia.

El contrato, dividido en seis lotes, contempla por un lado la incorporación de seis equipos de valoradores adjudicados a Hospital Sant Joan de Déu, que permitirán evaluar de forma integral a 14.400 personas. Por otro, se han adjudicado tres lotes a Emocional Technologies 22 para realizar 7.200 valoraciones complementarias, con una persona valoradora asignada a Mallorca, Menorca e Ibiza, respectivamente.

En conjunto, los seis lotes incluyen un total de 16 profesionales, entre personal sanitario, psicólogos y trabajadores sociales, que se encargarán de valorar a los usuarios y elaborar los informes técnicos previos al reconocimiento del grado de discapacidad. Posteriormente, estos informes serán revisados por el órgano de valoración y asesoramiento de discapacidad y dependencia, paso previo a la resolución definitiva por parte de la Conselleria.

Este refuerzo se suma a la incorporación de 33 nuevos profesionales que están accediendo estos días a plazas estructurales de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad. Todos ellos están recibiendo formación específica para garantizar la calidad del servicio, incluida la formación en la herramienta digital Baredi, impartida recientemente a una treintena de profesionales.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha subrayado que estas incorporaciones “son una pieza clave para reducir la espera a la hora de recibir una valoración de grado” y ha destacado que el objetivo del Govern es garantizar un derecho fundamental: “que nadie quede atrás y que todas las personas de las cuatro islas vean reconocido su derecho a recibir una valoración de grado”.