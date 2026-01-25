WizarDracs IV, un encuentro imperdible para los 'potterheads' de Ibiza

Lo que siente Ingrid Cárdenas Aracil por la saga de Harry Potter es pura devoción y no lo esconde. «Soy una fanática», asegura con su madre al lado, Rosa Aracil Serrano, que asiente enérgicamente con la cabeza. Han sido de las primeras en llegar esta mañana al Espai Jove de Sant Antoni, dispuestas a sacarle todo el jugo a la segunda y última jornada de WizarDracs IV, como ya hicieron el día anterior. Desde que Dracs d’Eivissa empezó a organizar el evento, explican, no se han perdido ni una sola edición.

Ingrid, que ahora tiene 29 años, empezó a adentrase en el universo creado por J.K. Rowling con tres años, «primero con las películas y luego con los libros», y ahora se muere de ganas de que salga la serie, cuyo estreno está previsto para 2027. De todos los personajes, el que más le gusta, confiesa, es el poderoso mago Severus Snape. Por eso, apunta, lleva el uniforme de Hogwarts con el emblema de Slytherin, la casa a la que pertenece el que fuera maestro de pociones y también director del colegio de magia y hechicería durante la Segunda Guerra Mágica.

Al igual que Ingrid, Sara Torres es una potterheads de los pies a la cabeza y eso que su enganche a las aventuras del niño mago más famoso del mundo comenzó hace solo un mes. «Está a tope con la saga. Empezó con las películas de Harry Potter y ‘Animales Fantásticos’ justo antes de Navidad y ya las hemos visto todas dos veces», afirman los padres, Quique Torres y Sonia García.

La pareja residente en Vila se enteró por unos compañeros de trabajo del evento de WizarDracs en Sant Antoni y decidieron convertirlo en su plan dominical, para alegría de su pequeña de doce años. Metidos de lleno en el papel, comentan nada más acceder al Espai Jove que ellos son muggles (personas no mágicas) y por eso van vestidos de calle. Sin embargo, Sara sí se ha ataviado para la ocasión como su personaje preferido, Hermione Granger, y porta una varita recién estrenada. «Fue su regalo de Reyes junto al primer libro de la saga, ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, en inglés», señalan sus progenitores.

La bienvenida

Al entrar, se topan con la típica cabina telefónica londinense y un decorado que recrea la estación de King’s Cross y el andén donde se coge el expreso que lleva al colegio Hogwarts. Les dan la bienvenida Filius Flitwick, el profesor de Encantamientos y jefe de la casa Ravenclaw; y dos de los personajes principales de ‘Animales Fantásticos’, otra de las sagas de J.K. Rowling: la bruja Queenie Goldstein y su pareja, Jacob Kowalski. El panadero lleva consigo un escarbato, un pequeño roedor con una atracción irrefrenable por los objetos brillantes, y una maleta llena de dulces que ofrece amablemente a Sara.

Al subir por las escaleras, la Hermione ibicenca se va encontrando a más protagonistas del universo de Harry Potter y va explicando a sus padres quiénes son cada uno. Para dar vida a todos estos personajes, como en otras ediciones, Dracs d’Eivissa ha contado con la colaboración de Harry Potter Fans Spain y Harry Potter Fans Mallorca.

Un momennto de la Ceremonia del Sombrero Seleccionador. / Maite Alvite

Las actividades de esta segunda jornada de WizarDracs dan comienzo en la primera planta del edificio, donde se han recreado la tienda de caramelos Honeydukes y el Gran Comedor de Hogwarts. Allí se empieza a concentrar el público, a la espera de que dé comienzo la Ceremonia del Sombrero Seleccionador, dirigida por Minerva McGonagall. La acompañan, en la mesa presidencial, parte del personal docente del colegio de magia y hechicería, Pomona Sprout, Alastor Ojoloco Moody y Filius Flitwick y, además, Harry Potter.

El Sombrero Seleccionador

Decenas de personas, padres y madres de familia y, sobre todo, niños dejan que el sombrero mágico se pose sobre sus cabezas y les asigne casa, según sus cualidades, ya sea Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

En medio de la ceremonia, irrumpen los villanos de la saga, encabezados por Lord Voldemort, a la caza de Harry Potter. Por suerte, profesores y alumnos se alían para echarlos.

Tras la solemne ceremonia, comienzan allí mismo los talleres para hacer varitas mágicas, pulseras, pociones y gafas de Luna Lovegood. También arrancan tres gincanas: la sopa de letras de ‘Animales Fantásticos’, la ‘Búsqueda del tesoro’ y la ‘Clase de pociones’.

Varias niñas, en plena gincana. | J.A. RIERA

En los pisos superiores, donde se han recreado el bosque prohibido, la prisión de Azkaban, la sala de pociones y la biblioteca del colegio de magia, los asistentes tienen otros entretenimientos, como los juegos de mesa de la saga, entre ellos el ‘Harry Potter: Hogwarts Battle’. En la planta baja, convertida en el pueblo de magos Hogsmeade, los aspirantes a magos y brujas pueden recrear hechizos y jugar a quidditch con distintos videojuegos.

Supervisando que todo marche sobre ruedas están dos puntales de Dracs d’Eivissa, Jessica Tirado y Álex Sastre. «En WizarDracs lo damos todo, fue el primer evento grande que hicimos y es al que le tenemos más cariño», reconoce el presidente de esta asociación de ocio alternativo nacida en 2015. Fue en 2017, recuerda, cuando pusieron en marcha esta iniciativa, que en los primeros años se llamó ‘Jornadas Harry Potter’.

Sastre afirma que, desde la primera edición, la cita fue un éxito, aunque con el parón de la pandemia del covid hubo un bajón de público del que se han recuperado completamente. Y es que, como señala el presidente, «en Ibiza hay muchos potterheads» y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar en los próximos años, a juzgar por toda la expectación generada por el estreno de la serie.