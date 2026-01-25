La canción 'I Took a Pill in Ibiza' de Mike Posner vuelve con nueva letra y un mensaje que emociona

Más de una década después de que 'I Took a Pill in Ibiza' se convirtiera en una de esas canciones imposibles de escapar, primero como confesión amarga y después como fenómeno mundial gracias al remix de Seeb, Mike Posner ha decidido volver al tema… para cambiarle el sentido.

La historia de la canción es conocida: se lanzó en 2015, explotó en 2016 arrasando en listas y festivales; años después llegó incluso a competir en los Grammy. Sin embargo, él no estaba "verdaderamente feliz" en esa etapa.

En 2025, el músico había explicado a través de la red social X que la letra del tema ya no lo representaba: "En mi 26º cumpleaños, escribí 'I Took a Pill in Ibiza'. La canción se popularizó años después de que la escribiera. Me enorgullece ver la letra y saber que ya nada de eso es cierto. Me he convertido en una persona completamente nueva, de la que estoy orgulloso", reflexionaba.

Una nueva versión

En los últimos días, el cantante estadounidense ha compartido una interpretación con letra actualizada, un giro que ha llamado la atención porque el protagonista es un hombre totalmente diferente al de entonces: más mayor, sobrio y con otra mirada sobre lo vivido.

En su versión reciente, Posner incluye una mención a Avicii, el Dj sueco con el que el propio Posner vinculó siempre el origen de la canción y que falleció en 2018. La letra de entonces aseguraba que tomó una pastilla en Ibiza para demostrarle al Dj "que era cool". Ahora, introduce un verso que alude a un regreso simbólico a Ibiza y a cómo el tiempo lo ha cambiado: "I’m 12 years older and I’m 10 years sober, and avicii isn't here no more" ("Soy 12 años más viejo y llevo 10 años sobrio, y Avicii ya no está aquí").

"Estoy tratando de comenzar una pequeña familia [...] realmente quiero vivir mi vida, darle al mundo lo que tengo y luego volver a casa", expresa Posner en la nueva versión del tema, en el que cierra asegurando que todo lo que conoce "son canciones de amor".

Estas frases conectan directamente con el eje del mensaje: ya no hay postureo ni necesidad de demostrar nada, sino balance vital, sobriedad y memoria.