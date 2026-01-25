La última
Can Ventosa dedica un sentido homenaje sinfónico a Villangómez
La obra 'El so de les estampes' es un recuerdo musical al poemario 'L'any en estampes'
La Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa se subió ayer al escenario del auditorio de Can Ventosa, en Ibiza, para interpretar la obra ‘El so de les estampes’, un homenaje musical al patriarca de las letras ibicencas, Marià Villangómez, basado en su libro ‘L’any en estampes’. Fue el creador de la pieza, Miquel Àngel Aguiló, el encargado de llevar la batuta en este concierto, en el que participaron también el coro femenino Veus dels Freus y el actor Miquel Torrent. El músico, compositor y director mallorquín ya presentó hace unos años una versión para banda de ‘El so de les estampes’, que obtuvo muy buenas críticas, pero, como explicó hace unos días en una entrevista a Diario de Ibiza, tenía muchas ganas de estrenar la obra original, pensada para orquesta sinfónica.
