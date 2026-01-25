José Luís Benítez, gerente de la Asociación de Ocio Nocturno de Ibiza: "Sean en una cueva o en una villa, las fiestas ilegales se tienen que eliminar"

La Asociación de Ocio Nocturno de Ibiza augura una temporada similar a la anterior, en la que confía en que el Consell de Ibiza centre también sus esfuerzos en poner fin a las fiestas ilegales. Del mismo modo que se mencionaron avances en la lucha contra el intrusismo en el alquiler de alojamientos, José Luis Benítez, gerente de la patronal, reitera la necesidad de terminar con los eventos clandestinos en casas alquiladas, villas o incluso espacios naturales.

De hecho, hace apenas unos días saltó a los medios el rumor de que abriría sus puertas un club nocturno no autorizado que pretendía organizar sus fiestas en un espacio oculto y ubicado en una zona rural: "Ahora está esa falsa teoría de que se ha perdido la autenticidad de las fiestas de Ibiza y que lo verdaderamente icónico es hacer una fiesta privada, y ahí es donde suelen haber problemas", advierte Benítez. "Estas fiestas ilegales, sean en una cueva o en una villa son las que se tienen que quitar porque no hay ningún tipo de seguridad para los clientes ni para los trabajadores", señala.

Presión a colaboradores para combatir la clandestinidad

En este sentido, recuerda que desde la organización se denunció por todas las vías posibles en cuanto este tipo de anuncios se empezaron a difundir: "Ya hemos hecho presión sobre los distribuidores de bebida, de sonido, de iluminación... Se ha hablado con nuestros trabajadores, ya que en caso de que nos enteremos que está en un tipo de fiesta privada le despedimos, se ha hablado con los DJ...", indica.

A pesar de que la oferta legal de ocio nocturno mantiene esta "presión", Benítez considera imprescindible la intervención del Consell, como cuando contrató detectives que se infiltraron en las fiestas ilegales que se organizaban durante la pandemia. "Creo que lo que ha masificado la isla en los últimos años ha sido esa falta de control en muchas cosas, como hemos visto con las viviendas", añade.

Cabe tener en cuenta que los propios alojamientos turísticos que se alquilan de manera ilegal o incluso que se okupan, son en muchas ocasiones los lugares en los que se decide organizar una fiesta no autorizada. Por esta razón Benítez apunta a la importancia de buscar la legalidad, "luego se trata de la competencia" de cada cual, considera: "Unas discotecas son mejores que otras, unos restaurantes son mejores que otros, lo mismo que unos hoteles son mejores que otros. Pero todos tenemos que tener las mismas armas para poder jugar".

No más discotecas pero sí más legalidad

Benítez considera que, en el panorama actual, "tal y como están las leyes, es muy difícil que haya nuevas discotecas". "Hay bastantes y con las que hay son suficientes", indica. "Por lo tanto, estamos trabajando bien. Siempre digo que Ibiza es mucho más que ocio, pero tenemos el mejor ocio del mundo y eso al final nos viene bien a todos", añade.

En este contexto, los avances que anunció la institución insular desde el departamento de Lucha contra el intrusismo, que Benítez menciona, tienen que centrarse también en terminar con la oferta clandestina del ocio nocturno: “Se ha hecho un trabajo maravilloso con las viviendas ilegales y, si ahora se actúa con la misma firmeza contra las fiestas privadas ilegales, será estupendo”, insiste.