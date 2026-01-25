La Asociación Ocio Nocturno Noches de Ibiza denuncia que el Consell no controla los hoteles discoteca

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) denuncia que el Consell de Ibiza "incumple de forma sistemática su obligación de controlar los aforos y regular los horarios de los hoteles que actúan como discotecas en horario diurno". La agrupación precisa en un comunicado que la institución insular no ejecuta estas labores a pesar de que el Estatuto de Autonomía le otorga las competencias en este ámbito.

En contraste, la Junta Directiva de AEON destaca que el Consell Insular de Formentera, "ha demostrado en 2025 su liderazgo para tomar medidas contra negocios que operan como discoteca sin la licencia correspondiente. Llama la atención que el gobierno de la pitiusa menor cumpla con su obligación, frente a la inacción de Ibiza, donde han proliferado los hoteles discotecas y los beach clubs sin ningún control".

Un «cajón 'desastre'»

Como ejemplo de lo que AEON denomina "el cajón 'desastre’ del Consell", explica que la solicitud de inscripción de ‘Ushuaia Ibiza’ en el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos de la institución insular, presentada el día 16 de febrero de 2016, incluía el registro de 7.866 plazas, acogiéndose a la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de Balears.

La entidad indica que, en fecha posterior, concretamente el 13 de octubre de 2016, la secretaria del Consistorio de Sant Josep certificó que el establecimiento disponía del título habilitante preceptivo para el ejercicio de la actividad de hotel y club (con actuaciones musicales al aire libre). Sin embargo, AEON subraya: "Según el certificado oficial del Ayuntamiento, firmado por la secretaria y también por el alcalde Josep Marí Ribas, el aforo autorizado es de 4.957 personas para las actuaciones musicales al aire libre en la terraza del Club Platja d’en Bossa". El comunicado adjunta el certificado de Sant Josep y el Registro del Consell a los que hace referencia.

Según AEON, "solo se puede considerar como una demostración de dejadez e ineficacia de la máxima institución de la isla que la sala de fiestas Ushuaia Ibiza aparezca en el Consell con el número de registro OE-0037-E, desde el 23 de noviembre de 2016, con una capacidad de 7.866 plazas, cuando el aforo autorizado por el Ayuntamiento de Sant Josep no llega a las 5.000 plazas. Todo ello con la instalación de un escenario monumental y la particularidad de que las 7.866 plazas se añaden a las del hotel. Es la prueba de que el Consell de Ibiza no controla ni su propio registro, ni los aforos de los hoteles discoteca, ni tampoco sus horarios".

Privilegios a los hoteles discoteca

La Junta Directiva de la Asociación Cocio Nocturno Noches de Ibiza considera que esta "política de hechos consumados demuestra que desde el Consell se está favoreciendo a los hoteles discoteca y se está permitiendo la proliferación de establecimientos que convierten la música en su modelo de negocio, cuando el principal debería ser el alojamiento. Así se perpetúa la imagen de Ibiza como isla de la fiesta, a cualquier hora y en cualquier lugar".

Por esta razón, critica que el Consell "invierta el presupuesto público en ferias de turismo de la mano de hoteles, negocios y marcas vinculadas al lujo o que se contrate un Plan Estratégico de Turismo a una consultora, cuando parece evidente que no hay ninguna voluntad real de atajar los graves problemas que sufre la isla, a causa de la desregulación y de la falta de control de horarios, aforos y actividades".

Inacción en el Consell

AEON añade otro argumento a su denuncia: "El Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó en el Pleno celebrado el 28 de mayo de 2020 instar al Consell Insular a que regulará la oferta turística musical en horario diurno, con mención expresa a los clubes de playa y a los hoteles con música en el exterior durante el día como segunda actividad. Transcurridos cinco años, el Consell de Ibiza no ha hecho absolutamente nada. Ello, a pesar de que entonces el presidente del Consell, Vicent Marí, se comprometió públicamente a recoger el guante".

El certificado oficial de la secretaria del Ayuntamiento de Sant Antoni hace constar ese acuerdo en el marco del Plan Estratégico 2016-2030, que persigue, según cita la entidad, "un nuevo modelo turístico que define como sostenible, competitivo, respetuoso y compatible con el desarrollo local. El objetivo de este nuevo modelo busca mejorar la convivencia de los turistas con el entorno y la población".

AEON recuerda que, previamente, el Comité Ciudadano, órgano creado dentro del mismo Plan Estratégico, había acordado en la sesión celebrada el 15 de enero de 2020, "aprobar por unanimidad que el Ayuntamiento de Sant Antoni de inicio a los trámites administrativos para instar al Consell Insular de Ibiza a regular y ordenar las actividades turísticas de entretenimiento clasificadas en el artículo 60 de la Ley 8/20212 como oferta musical en el exterior en horario diurno".

«Rompen el equilibrio económico»

El certificado oficial del acuerdo adoptado por el Pleno de Sant Antoni añade los siguientes términos, según cita la agrupación: "También desde diversos sectores empresariales nos hacen llegar su preocupación sobre la oferta musical diurna desarrollada por medios mecánicos o electrónicos en el exterior de establecimientos turísticos de entretenimiento, como los clasificados en el artículo 60, y también en establecimientos de alojamiento turístico que, como segunda actividad, desarrollan esta actividad musical en el exterior en horario diurno, alterando y rompiendo el equilibro del modelo económico establecido hasta ahora".

El Ayuntamiento de Sant Antoni adoptó el acuerdo con estos argumentos: "Por eso no tenemos ninguna duda de la necesidad de que el Consell Insular ha de iniciar este proceso de regulación de las actividades turísticas de entretenimiento con oferta musical diurna en el exterior. Esta regulación se justifica por la competencia que se le otorga al Consell por atribución competencial directa del Estatuto de Autonomía y expresamente atribuida mediante Ley autonómica".

La entidad lamenta que el Consell "no escucha las demandas ciudadanas, no ejecuta acuerdos, como el del Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni, y tampoco responde a propuestas de asociaciones empresariales como AEON. Dan la callada por respuesta y siguen adelante en 2026 con campañas de humo y una política de promoción turística nacional e internacional que fomenta la fiesta continua e incurre en el incumplimiento flagrante de regular y controlar el ocio diurno en hoteles, beach clubs y establecimientos que utilizan la música como reclamo".

«Sin control de horarios ni aforos»

Esta asociación de empresarios pone de relieve que Ibiza es la única isla de Baleares en esta situación, por lo que se pregunta si "todos los ayuntamientos de la isla y el Govern balear se van a sumar a la foto de la campaña de promoción internacional del Consell de Ibiza que convierte a la isla en el destino preferente de los hoteles de lujo solo para adultos, con la música como reclamo para convertirse en discotecas a plena luz del día, sin control de horarios ni aforos".

Desde "la voluntad de colaborar con las instituciones y aportar soluciones", la asociación "solicitó oficialmente al Consell, con registro de entrada de 26 de marzo de 2025, la modificación del actual horario de salas de fiestas, discotecas y cafés concierto con licencia municipal, de forma que el ocio nocturno regulado comience a las 22 horas y finalice a las seis de la madrugada". AEON también ha reclamado al Consell que regule "toda la actividad musical que desarrollan hoteles, restaurantes, etcétera, limitando su actividad hasta las 20 horas, para desvincular el ocio diurno de la oferta del ocio nocturno. Así, restaurantes, comercios y otros establecimientos de la isla también se verán beneficiados", concluyen.