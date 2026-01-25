133 personas, en lista de espera para estudiar Enfermería en la UIB de Ibiza

Desde que la Universitat de les Illes Balears (UIB) incorporó la carrera de Enfermería en Ibiza, la demanda para matricularse en estos estudios es elevada. Este curso, por ejemplo, 133 alumnos se han quedado en la lista de espera, cinco más que en el anterior. Este hecho está relacionado con que aquí «la nota de corte es un poco más baja que en la mayor parte de universidades españolas y también que en Mallorca», explica el decano de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Juan Carlos Fernández.

Sin embargo, aclara que este efecto se repite en las demás sedes de la universidad balear. Enfermería es una de las carreras más solicitadas de la UIB, según afirma: «No es una cosa excepcional de Ibiza. También ocurre en Palma y en Menorca». En la primera isla, por ejemplo, 308 alumnos se han quedado en espera este año, mientras en Menorca lo han hecho 141.

Esta situación se experimenta a pesar de que hace tres años la Universitat firmó un acuerdo con la conselleria de Salut para ampliar el número de nuevos estudiantes admitidos en la carrera. De este modo, Ibiza pasó de 20 a 25; Palma de 150 a 175 y Menorca de 15 a 20.

La capacidad que puede asumir el sistema sanitario

Las plazas no aumentaron ni aumentan porque dependen de la capacidad que tiene el sistema sanitario de absorber a estos estudiantes durante su formación: «Nuestros alumnos tienen una enorme carga de prácticas externas en los centros para poder hacer una formación de calidad y el sistema no da más», aclara Fernández.

Enfermería es una carrera que consta de cuatro cursos y al menos siete asignaturas con prácticas externas, que empiezan en el segundo semestre del segundo año. Esto supone «una cantidad enorme de gente» teniendo en cuenta que estas prácticas se realizan en los centros hospitalarios de cada isla.

Esto explica, por un lado, que no se puedan admitir más alumnos y, por otro, plantea una pregunta recurrente: ¿Por qué faltan enfermeras y enfermeros en los hospitales? A pesar de que todavía no se hayan graduado los alumnos que empezaron los estudios tras la ampliación de las plazas, hay una respuesta clara: «Hay gente que se va por la enorme carestía de la vida».

¿Y por qué ocurre esto? Porque una gran parte de los alumnos que estudian esta carrera en Balears son de la Península: «La gente sabe que es un estudio con alta empleabilidad y que si le va a resultar difícil entrar en su región, con el nuevo sistema, se puede pedir plaza en cualquier sitio. Entonces aplican donde se sabe que a priori es un poco más fácil la entrada, como en las sedes de Ibiza y Menorca». Además, los estudiantes que residen en la costa mediterránea tienden a decantarse por opciones más cercanas a su hogar.

De hecho, los datos hablan por sí solos. Entre los nuevos matriculados de este año en Ibiza, teniendo en cuenta dónde cursaron Secundaria, 16 son de Balears y 20 de fuera. En Menorca, diez son de las islas y 28 no, mientras en Mallorca 126 son de la comunidad y 25 de fuera.

Volver a Palma o a la Península

Las cifras que proporciona Fernández evidencian que «hay una alta probabilidad de que estos alumnos se vayan» y lo confirma una «tendencia en los últimos años». Además, cabe tener en cuenta que, entre los alumnos de las islas, tanto aquí como en Menorca, puede haber mallorquines que tratarán de volver a Palma si les surge la posibilidad: «A partir de ciertos créditos aprobados, se puede pedir el traslado de expediente y hay gente que lo solicita desde el segundo año», indica.

De este modo, las islas forman a profesionales pero estos no acaban ejerciendo aquí. Pese a no disponer de la cifra exacta de cuántos alumnos de Ibiza pudieron llegar a solicitar su traslado el curso pasado, Fernández confirma que «siempre los hay». «Ante la enorme dificultad de encontrar vivienda y lo cara que es la vida en las islas, muchos de los alumnos acaban marchándose. Es decir, por mucho que aumentemos plazas, da la sensación de que nunca se llegan a cubrir las expectativas del sistema sanitario en cuanto a profesionales».

«Esto lleva ocurriendo años y no hay visos de solución», lamenta Fernández. Por ello, apunta que aunque surjan iniciativas privadas para cursar Enfermería, el déficit de personal no depende únicamente de que se aumente el número de alumnos admitidos.