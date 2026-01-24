UGT demanda a una empresa de alquiler de coches por vulnerar el derecho a la libertad sindical en Ibiza

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha denunciado que la empresa de alquiler de coches Click&Rent realiza “prácticas de persecución sindical” y “despide trabajadores” por ejercer derechos laborales como la movilización, motivo por el que prepara una demanda judicial por vulneración del derecho a la libertad sindical.

El sindicato ha censurado que la política de “acoso y derribo” que Click&Rent ha estado desarrollando contra los representantes de los trabajadores legalmente elegidos el pasado marzo se ha agravado desde la concentraciones convocadas el día de Nochebuena para reclamar mejoras retributivas.

Tras estas protestas realizada en Palma e Ibiza, "se ha despedido a uno de los representantes sindicales, a otro se le ha suspendido de empleo y sueldo y otros dos con contrato fijo discontinuo han acabado la actividad antes de lo previsto", según aseguran desde UGT.

La demanda que interpondrá FeSMC UGT contra Click&Rent pedirá el despido nulo del delegado sindical y su readmisión en la empresa por considerar que durante la protesta ejercía “funciones representativas”, y que su actuación está amparada en la normativa que protege el derecho fundamental a la defensa de los intereses de las personas trabajadoras.

140 trabajadores en Baleares

La organización sindical también ha criticado que la empresa de alquiler de coches utilice el despido como “forma de intimidación” para acallar las quejas y reivindicaciones de una plantilla de más de 140 trabajadores en Baleares. Por ello, ha pedido a Click&Rent que cese su “política de hostigamiento sindical” y revoque todas las “desproporcionadas” sanciones disciplinarias impuestas a los delegados sindicales.

La concentración del pasado 24 de diciembre se organizó con el objetivo de reclamar una equiparación salarial de los centros de trabajo de las Islas con los de Madrid, donde se cobra una media de entre 2.000 y 3.000 euros brutos más al año. Asimismo, se reivindicó el abono del salario real durante todos los meses de actividad y vacaciones, y el cumplimiento del compromiso de la empresa del pago a toda la plantilla de sendos bonus por el fin de temporada de los años 2024 y 2025, detallan desde UGT.