Temporal en Ibiza: retiran una embarcación varada en la playa de s'Arenal

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha retirado una embarcación que había quedado varada en la playa de s’Arenal tras el temporal registrado en los últimos días, que la desplazó hasta la orilla.

Según informa el Consistorio, se trataría de una patera llegada a la costa de Santa Eulària el pasado mes de octubre y que se hundió antes de alcanzar tierra firme. Desde entonces, la embarcación habría permanecido en el fondo marino hasta que el reciente episodio de mal tiempo la movió y la arrastró hasta la playa.

El Ayuntamiento de Santa Eulària retira una embarcación varada en la playa de s'Arenal / Ayuntamiento de Santa Eulària

Una vez localizada, el servicio municipal de Medio Ambiente procedió a su retirada y traslado a la planta de Santa Bàrbara, donde se realizará su gestión para la destrucción y la emisión del certificado correspondiente, conforme a la normativa vigente.

El Ayuntamiento de Santa Eulària retira una embarcación varada en la playa de s'Arenal / Ayuntamiento de Santa Eulària

De forma paralela, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una revisión del resto del litoral de la playa de s’Arenal para comprobar si el temporal pudo arrastrar otros objetos hasta la costa y, en ese caso, retirarlos para garantizar la seguridad y el buen estado del entorno.