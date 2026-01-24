Temporada 2026 en Ibiza: estas son las residencias confirmadas por las principales discotecas

Durante la segunda mitad de enero, las principales discotecas de Ibiza han comenzado a anunciar los principales artistas y fiestas que serán protagonistas durante la temporada de este año 2026. Este es un repaso de las residencias confirmadas hasta el momento.

Para lo que será su segunda temporada, UNVRS ha anunciado que David Guetta continuará con su 'Galactic Circus' desde el 19 de junio hasta el 2 de octubre, todos los viernes. Además, El Dj y productor Carl Cox volverá a ser el gran protagonista de las noches de domingo en la discoteca de Sant Rafel. El británico mantendrá su residencia, que se extenderá del 21 de junio al 4 de octubre e incluirá 16 fechas.

La conocida marca de entretenimiento Elrow volverá a ocupar los sábados en el gigante UNVRS con su residencia, que se extenderá del 6 de junio al 3 de octubre. Jamie Jones volverá también con 'Paradise: Starship Eden', un show inmersivo que se podrá disfrutar todos los miércoles del 10 de junio al 7 de octubre, con un total de 18 fechas.

La novedad en UNVRS será la llegada de John Summit, el Dj y productor estadounidense que encabezará nueve lunes consecutivos del 1 de junio al 27 de julio, con su proyecto 'Experts Only'. Será la primera residencia del artista en la isla.

En cuanto Hï Ibiza, hasta el momento ha anunciado dos de sus fiestas: el Dj y productor australiano Dom Dolla regresa con una nueva residencia los viernes, del 5 de junio al 28 de agosto. Tras debutar en 2025 consus shows de los miércoles, el artista asume uno de los días clave de la semana.

Por su parte, el haitiano Francis Mercier estrenará este verano su primera residencia en Hï Ibiza con 'Francis Mercier Presents Solèy', una propuesta concebida como un viaje sensorial y multicultural que ocupará los lunes del club del 1 de junio al 5 de octubre, con 19 fechas.

En Ushuahïa Ibiza, los miércoles continuarán siendo de 'Tomorrowland y Dimitri Vegas & Like Mike'. La residencia comenzará el 6 de mayo y se extenderá hasta el 30 de septiembre. El show de esta temporada estará centrado en Planaxis, el universo submarino inspirado en 'The Story of Planaxis', la temática del festival de 2018 en Bélgica.

Martin Garrix volverá a ser el protagonista de sus jueves, celebrando así su temporada número once consecutiva en la icónica discoteca al aire libre. Está previsto que la residencia comience el 2 de julio y se extienda durante 13 fechas, hasta el 24 de septiembre.

En Amnesia, los viernes durante este verano de 2026 serán de Glitterbox, que abandona Hï Ibiza. Esta residencia durará 22 semanas, entre el 15 de mayo y el 9 de octubre. Pyramid tendrá una edición especial durante IMS Ibiza el viernes 24 de abril, con los djs Sven Vath y Deborah De luca como artistas principales. También Luciano, Saoirse, Caal, Shlomo, Clara Cuvé y Katnada forman parte del line up de la apertura.

Pacha, por su parte, dará a conocer las residencias para el verano este lunes 26 de enero, aunque ya confirmó quiénes serán los artistas que participen de los tres días de Opening: Marco Carola con Vintage Culture, GORDO y Frank Storm el viernes 24 de abril; Solomun junto a BLOND:ISH y Angel Linde el sábado 25 de abril; y ANOTR el domingo 26 de abril.

Finalmente, el club Chinois Ibiza, ha anunciado fiestas que se celebrarán entre el 7 de mayo al 10 de octubre: Defected toma los jueves de la temporada, desde el 7 de mayo hasta el 8 de octubre, para ofrecer 23 semanas de música house, en tanto que Claptone regresa con The Masquerade. Una vez más, la icónica fiesta se apodera de los sábados del 16 de mayo al 10 de octubre.