Sant Josep refuerza en Fitur 2026 su apuesta por la cultura y el deporte

Sant Josep ha llevado a Fitur 2026 su apuesta por un modelo turístico que va más allá del verano, centrado en la cultura, el deporte, la música y el turismo de reuniones (MICE), con el objetivo de consolidarse como un destino activo y atractivo durante todo el año.

Bajo el lema 'Sant Josep, full of life', el alcalde, Vicent Roig, ha defendido en la feria la intención de "mostrar el Sant Josep real" y reforzar una propuesta "cultural, saludable y viva" en temporada media y baja.

Uno de los ejes destacados ha sido la segunda edición del festival internacional 'Sant Josep es Foto', cuya presentación oficial se celebró el 19 de enero en el Museo Chicote de Madrid ante más de 30 periodistas especializados. El certamen tendrá lugar del 25 de marzo al 3 de mayo y contará con el Auditori Caló de s’Oli como epicentro, además de actividades en Can Jeroni y Can Curt.

El programa incluirá exposiciones, presentaciones de fotolibros, una maratón fotográfica y proyecciones audiovisuales, además de un Congreso de Fotografía previsto del 16 al 19 de abril, con ponentes de prestigio internacional. La iniciativa parte del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación esFOTO, y cuenta con Vibra Hotels como patrocinador oficial.

Impulso al turismo deportivo

En el ámbito deportivo, Sant Josep ha reforzado su posicionamiento como destino para competir y entrenar durante todo el año, con especial protagonismo de la 10K Platja d’en Bossa, que el 15 de febrero acogerá el Campeonato de España de 10K. Según el alcalde, esta cita es una oportunidad para proyectar la imagen de un municipio "activo, saludable y preparado" para albergar grandes eventos.

El Ayuntamiento subraya que el municipio reúne condiciones naturales y climáticas para acoger competiciones en temporada media y baja. En total, Sant Josep alberga 12 pruebas deportivas, la mayoría concentradas entre noviembre y abril, con el objetivo de contribuir a la desestacionalización y favorecer una convivencia compatible con la vida del residente.

Reuniones profesionales, música y turismo MICE

La agenda en FITUR se ha completado con reuniones con turoperadores, agencias y agentes especializados, además de la promoción de la oferta musical anual, agrupada en el proyecto 'Sant Josep es Música', y de la capacidad del municipio para acoger encuentros profesionales y corporativos de formato medio en espacios singulares, con una apuesta por la calidad y la sostenibilidad.

Con este conjunto de acciones, Sant Josep busca consolidar una imagen de destino que combina cultura, música, deporte y turismo MICE con una oferta diversa y activa durante todo el año.