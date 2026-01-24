Reabre el aparcamiento de Sa Jovería tras el cierre de la Feria de Atracciones de Navidad de Ibiza

El aparcamiento disuasorio de Sa Jovería, donde funcionó la Feria de Navidad de Ibiza entre el 21 de noviembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, se encuentra reabierto y operativo.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Ibiza informó que este sábado finalizaron completamente los trabajos de retirada de las atracciones, lo que permitió liberar la totalidad del espacio.

Cabe recordar que, en principio, estaba previsto que la Feria de Atracciones terminase el domingo 11 de enero, pero finalmente se decidió mantenerla abierta una semana más y con descuentos para aprovechar los últimos días.

Luego del cierre, el lunes 19 comenzaron los trabajos para desmontar cada una de las estructuras, los cuales finalizaron en las últimas horas de este sábado.