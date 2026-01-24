Las películas nominadas a los Óscar que puedes ver ahora y próximamente en los cines de Ibiza

La carrera hacia los premios Óscar también se vive en Ibiza. A medida que se acerca la gala más importante del cine internacional, las salas de la isla han ido incorporando a su cartelera varias de las películas nominadas para ofrecer al público la oportunidad de ver en pantalla grande algunas de las producciones más destacadas del año. Entre estrenos recientes y próximos lanzamientos, los cines de Ibiza se convierten estos días en una parada obligatoria para los amantes del séptimo arte.

Actualmente, tanto los Multicines Ibiza como el Teatro España proyectan títulos que figuran entre los nominados en distintas categorías, desde grandes producciones internacionales hasta propuestas de autor con un marcado carácter artístico. A esta oferta se sumará en los próximos días un nuevo estreno que también forma parte de la lista de candidatas a los premios de la Academia.

Las películas nominadas que ya se pueden ver en los Multicines de Ibiza

Los Multicines Ibiza concentran buena parte de la oferta de cine comercial y de autor relacionada con los Óscar. En su cartelera actual destacan tres títulos nominados que representan estilos y géneros muy diferentes.

Por un lado, 'Valor sentimental'. La película, dirigida por Joachim Trier, es un drama noruego sobre el reencuentro de dos hermanas, Nora y Agnes, con su padre, un reputado director de cine, tras la muerte de su madre. La trama se centra en las complejas relaciones familiares, la reconciliación y el impacto del arte.

Otro de los títulos disponibles es 'Hamnet'. La película, de Chloé Zhao, cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.

La tercera película actualmente en cartel en los Multicines es 'Avatar: Fuego y ceniza', una de las grandes producciones del año. Esta nueva entrega del universo creado por James Cameron figura entre las nominadas gracias a su apartado técnico y visual, una de sus principales señas de identidad.

El Teatro España apuesta por el cine de autor nominado

Además de los Multicines, el Teatro España también se suma a la temporada de los Óscar con la proyección de 'Father Mother Sister Brother', una película nominada que se enmarca dentro del cine de autor y las narrativas más personales. Este espacio, conocido por su programación cultural y su apuesta por propuestas menos convencionales, y ofrece así una alternativa para el público que busca historias diferentes y un ritmo cinematográfico más pausado.

'Father Mother Sister Brother' es una película dividida en tres actos alrededor del mismo hecho: el reencuentro de miembros de una familia. Unos hermanos ya adultos se vuelven a juntar después de años sin verse, forzados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con unos padres emocionalmente distantes", puntualiza Filmafinnity.

Próximo estreno nominado en Ibiza

La oferta de películas nominadas a los Óscar en Ibiza se ampliará en los próximos días. El 30 de enero, los Multicines Ibiza estrenarán 'Morty Supreme', otro de los títulos que forman parte de la selección de la Academia este año.

La presencia de estas películas nominadas en los cines de Ibiza refleja una tendencia creciente: acercar el cine de prestigio y los títulos más relevantes del año al público local, incluso en territorios alejados de los grandes circuitos urbanos. Durante estas semanas, ir al cine en la isla se convierte también en una forma de seguir la actualidad cinematográfica internacional y de descubrir qué historias, interpretaciones y propuestas técnicas han convencido a la Academia.