Ópera en Ibiza: 'Ariadna. Más allá del mito' regresa al escenario de Can Ventosa

El Patronato de Música del Ayuntamiento de Ibiza prepara una nueva representación de la ópera 'Ariadna. Más allá del mito', después de la gran acogida lograda tras su estreno en junio de 2024, una producción ibicenca a cargo de Xesús Ballesteros, como responsable del libreto, y del compositor Miguel San Miguel. La obra volverá al escenario de Can Ventosa el sábado 7 de febrero de 2026 y las entradas ya están a la venta en la web municipal.

Ariadna es una ópera en un acto para solistas, coro, ballet y pequeña orquesta, concebida como un proyecto educativo y creativo integral que combina formación, expresión artística y trabajo colaborativo, según destaca la concejala de Cultura, Carmen Domínguez, en un comunicado de prensa. El proyecto es fruto de la colaboración de Ballesteros y San Miguel para el Patronato de Música e invita a los alumnos a participar en todo el proceso creativo, desde el estudio de la partitura hasta la interpretación escénica.

Los participantes

En esta ópera, que propone una reinterpretación contemporánea del mito griego de Ariadna y el Minotauro, el Cor Ciutat d'Eivissa tiene un protagonismo central. El papel de Ariadna está interpretado por la soprano lírica Yolanda Veny; el Minotauro, por el tenor Bartolomé Planas; y Teseo, por el tenor Diego Román. Las Parcas están encarnadas por las sopranos Celia Toledo, Rosa Mago y Elena Rodríguez. Participan también el Ballet de Sombras, con Elisa Ortiz y Mónica Díaz, y el Ballet de Parcas, con Nagore Ruiz, Natalia Recio y Sena Hernández.

La producción cuenta además con la dirección y coreografía del Ballet Centre de Dansa a cargo de Marisol Roig-Francolí, maquillaje de Pepe Pérez y Victoria Balanzat, y la Orquesta Ariadna, integrada por músicos de cuerda, viento, percusión y piano, cedido por la Asociación Pro-Música de les Pitiusas, según detalla el Ayuntamiento en su comunicado.