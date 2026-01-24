Los aterradores datos que arroja el informe de Caminando Fronteras, ‘Derecho a la Vida 2025’, que cifra en 1.037 las muertes ocurridas en el Mediterráneo de personas que trataban de llegar a las costas de Balears desde África a bordo de pateras (47 siguen desaparecidas, con todos sus tripulantes). La asociación denuncia que esta ruta migratoria es la más peligrosa del país y lamenta que, en su opinión, no se hagan más esfuerzos cuando se denuncia que hay alguna barca de este tipo en peligro. El Gobierno lo niega.

Llama la atención

La iniciativa liderada por la naviera Baleària, Nature & People Foundation y EverTree en Formentera, donde proyectan medidas para reducir el impacto del cambio climático en la isla, creando por ejemplo más zonas de sombra y plantando un millar de árboles. La iniciativa se denomina ‘Living Formentera’.

Noticias relacionadas

Los daños que ha sufrido por la borrasca ‘Harry’ el dique flotante instalado por Puertos y Litorales Sostenibles en Port Nàutic Ibiza, antigua sede del Club Náutico Ibiza. Los amarristas denuncian que no ha superado la prueba pero la Autoridad Portuaria respalda la respuesta de esta estructura ante las rachas de fuertes vientos.