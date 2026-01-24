Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aterradores datos que arroja el informe de Caminando Fronteras, ‘Derecho a la Vida 2025’, que cifra en 1.037 las muertes ocurridas en el Mediterráneo de personas que trataban de llegar a las costas de Balears desde África a bordo de pateras (47 siguen desaparecidas, con todos sus tripulantes). La asociación denuncia que esta ruta migratoria es la más peligrosa del país y lamenta que, en su opinión, no se hagan más esfuerzos cuando se denuncia que hay alguna barca de este tipo en peligro. El Gobierno lo niega.

La iniciativa liderada por la naviera Baleària, Nature & People Foundation y EverTree en Formentera, donde proyectan medidas para reducir el impacto del cambio climático en la isla, creando por ejemplo más zonas de sombra y plantando un millar de árboles. La iniciativa se denomina ‘Living Formentera’.

Los daños que ha sufrido por la borrasca ‘Harry’ el dique flotante instalado por Puertos y Litorales Sostenibles en Port Nàutic Ibiza, antigua sede del Club Náutico Ibiza. Los amarristas denuncian que no ha superado la prueba pero la Autoridad Portuaria respalda la respuesta de esta estructura ante las rachas de fuertes vientos.

  1. El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
  2. Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
  3. La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
  4. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  5. Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
  6. Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
  7. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  8. El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza

Las entrañas del Parador 99: spa, obras de arte y cetrería

Durmiendo al raso en el Patrimonio

Ibiza bailó más de 2.400 horas el verano de 2025 en estas tres discotecas

Llama la atención

Enric Torres-Roig, paleontólogo de Ibiza: "El 'Ebusia moralesi', un caprino que vivió en la isla hace unos 5 millones de años era muy pequeño"

Plan del sindicato STEI para proteger el uso del catalán en Ibiza, «la lengua de nuestro territorio»

Bartolomé Torres, taxista de Ibiza, gasta los 9.000 euros en compras: "Los milagros existen, a alguien le toca y el afortunado fui yo"

La APB considera que el dique flotante de Port Nàutic Ibiza ha superado la prueba de la borrasca 'Harry'

