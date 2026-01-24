Listas de espera quirúrgicas en Can Misses: "No se puede vender una mejora cuando los ciudadanos de Ibiza siguen siendo los que más espera de Baleares"

"Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en el Hospital Can Misses han aumentado de forma alarmante durante el último año", comienza una nota de prensa del PSOE en Ibiza. Según datos de la conselleria de Salud del Govern balear, en enero de 2026 un total de 2.575 pacientes se encuentran a la espera de pasar por quirófano, casi 900 más que en las mismas fechas del año anterior, con un tiempo medio de espera que se ha duplicado.

"Mientras el Govern balear destaca una ligera reducción en las listas de primeras consultas, la realidad en Ibiza refleja un empeoramiento significativo en el acceso a las intervenciones quirúrgicas. El tiempo medio de espera ha pasado de 98 días en enero de 2025 a 169 días en la actualidad, lo que supone cerca de seis meses de demora", matizan los socialistas.

La diputada socialista en el Parlament balear, Irantzu Fernández, ha denunciado esta situación y ha calificado de "inaceptable" el discurso del Govern. "No se puede vender una mejora en el Hospital Can Misses cuando la ciudadanía de Ibiza sigue siendo la que más espera de todas las Baleares y las listas quirúrgicas crecen sin control", ha afirmado.

"Especialmente grave"

El aumento de las demoras es especialmente grave en determinadas especialidades. En Angiología y Cirugía Vascular, la espera media ha pasado de 31 días a 224 días, más de siete meses y medio. En Traumatología, 645 pacientes aguardan una intervención con una media de 189 días de espera, más de seis meses, lo que supone casi 300 personas más que hace un año y dos meses y medio adicionales de demora.

"La situación también se ha deteriorado en Oftalmología, donde 474 pacientes permanecen en lista de espera con una demora media de casi cuatro meses, el doble que el año pasado. En Otorrinolaringología, los datos son igualmente preocupantes: 507 personas esperan una media de 210 días, el doble de tiempo y el doble de pacientes que en enero de 2025", señala el comunicado.

El PSOE ha denunciado además la “opacidad” del Govern balear respecto a las listas de espera para pruebas diagnósticas como resonancias magnéticas, radiografías o TAC, que continúan sin hacerse públicas pese a los reiterados requerimientos. "Los testimonios de pacientes que llevan meses, e incluso más de un año, esperando una prueba nos hacen pensar que estas listas se han multiplicado durante la legislatura", ha añadido Fernández.

Ante este escenario, la diputada socialista ha exigido al Govern que deje de ocultar la situación real de la sanidad en Ibiza y que adopte medidas urgentes para revertir lo que considera un "deterioro sistemático de la sanidad pública en la isla".