Enric Torres-Roig, paleontólogo de Ibiza: "El 'Ebusia moralesi', un caprino que vivió en la isla hace unos 5 millones de años era muy pequeño"

Descubrir la historia de la fauna de las islas, de forma amena. Es el objetivo del libro 'Els mons perduts dels caprins singulars', escrito por el paleontólogo ibicenco Enric Torres-Roig y el zoólogo y paleontólogo mallorquín Josep Antoni Alcover, que se presenta el lunes 26 de enero en la librería Embat, en Palma.

Torres-Roig adelanta que el libro trata sobre "la historia evolutiva, geológica, biológica de caprinos que han estado o que han vivido en condiciones de insularidad en el pasado, en las islas del Mediterráneo occidental: Baleares, Córcega y Cerdeña". Avisa que, aunque el hilo es ese principalmente, también tratan toda aquella fauna asociada a ellos, por lo que es un libro que recoge buena parte de la historia de la fauna de las Baleares, desde hace unos 5 millones de años hasta hoy en día. El libro pretende dar a conocer esta historia "de forma divulgativa, esa ha sido la intención" bromea el ibicenco.

El libro está dividido en cuatro partes, según Torres-Roig: "una introductoria que contextualiza la parte geológica de las Baleares, cómo llegaron a formarse las islas hace unos 20 millones de años; una segunda con la fauna de las diferentes islas, qué caprinos las caracterizaron y qué otra fauna se les asocia; una tercera parte más centrada en el Myotragus, sus características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento, dado que es uno de los caprinos más conocidos y mejor estudiados, y una última parte sobre las extinciones, cómo se ha llegado a la situación actual, qué faunas hay ahora y un recuerdo de los principales pioneros de la paleontología de las islas".

Comparativa de la altura del Myotragus con una persona de 'Els mons perduts dels caprins singulars' / Nova Editorial Moll

En el caso de Ibiza, hacen un pequeño resumen de la fauna que se le asocia como el caprino fósil que descubrió Salvador Moyà, Ebusia moralesi, que vivió en la isla hace unos 5 millones de años. Tenía la particularidad de "ser muy pequeño" y los investigadores se plantean que "probablemente tenía un ancestro común con el Myotragus", aunque el ibicenco añade que "no se sabe bien porque los registros fósiles son muy malos en Ibiza".

Falta investigación en Ibiza

Según Torres-Roig "falta mucha investigación en Ibiza, falta hacer prospecciones, trabajo de campo y encontrar nuevos yacimientos". Lamenta que "solo se siguen conociendo los yacimientos que se descubrieron hace 30-40 años, no ha salido nada nuevo y es una cosa que queda pendiente". El ibicenco vive en Mallorca y allí sí que tienen "puestos de investigación más grandes y es donde se hace más trabajo". En su tesis doctoral trataron restos fósiles de Ibiza, pero que encontraron y trataron en el laboratorio de Mallorca de antiguas investigaciones que hizo Alcover. "No hay laboratorios de este estilo en Ibiza, ni prácticamente paleontólogos" insiste el ibicenco.

Foto de Josep Antoni Alcover / Nova Editorial Moll

Puesto que "no hay instituto de investigación, hay que hacer campañas en las que te tienes que trasladar allí" y comenta que "es complicado porque hace falta mucha financiación". Por la falta de investigadores añade que acabas "un poco cubierto de trabajo" y que "valdría la pena hacer prospecciones y encontrar nuevos yacimientos, hasta alguno de estos antiguos que no se sabe exactamente dónde están". En Ibiza se conoce "el de ses Fontanelles, por ejemplo, se sabe el lugar, más o menos, pero ahí no hay mucho material".

Futuras líneas de investigación

Insiste en que para investigar en paleontología "hace falta gente y financiación para ello", pero también hay líneas de investigación "muy interesantes" como las que están llevando a cabo "grupos de paleobuceadores en Mallorca, que hacen prospecciones o topografías de cuevas sumergidas y cada cierto tiempo muestran vídeos y materiales que encuentran". Como son cuevas sumergidas avisa de que "no son lugares en los que sea fácil hacer trabajo, pero se están buscando materiales que datan hace 8-10 millones de años, y están saliendo restos de ballenas, delfines, dugongos, manatíes, sirénidos...". En esta línea "hay mucho material por publicar" e insiste que es "superinteresante para toda la línea del mesiniano", el suceso que, recuerda, "afectó al Mediterráneo hace unos 26 millones de años, cuando la conexión entre este mar y el Atlantico se cerró y las faunas terrestres empezaron a colonizar Baleares". La mar es "superinexplorada" comenta el paleontólogo.

Foto de Enric Torres-Roig / Nova Editorial Moll

El ibicenco avisa de que, de momento, no está planteada una presentación del libro en Ibiza, pero no descarta que no pueda haberla en un futuro.