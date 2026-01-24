Clima
Ibiza y Formentera vuelven a estar en alerta amarilla por fuertes vientos de hasta 70 km/h
La Aemet pide precaución durante todo el fin de semana en las Pitiusas
Ibiza y Formentera vuelven a estar en alerta amarilla desde la mañana de este sábado por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, tal y como ha advertido la Agencia Española de Meteorología (Aemet).
La alerta por vientos de hasta 70 kilómetros por hora, que ya se están sintiendo en las Pitiusas, se mantendrá activa durante todo el fin de semana. En cuanto a los fenómenos costeros, en principio se alargarán hasta la mañana del lunes, ya que se esperan vientos del oeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta cuatro metros.
A la vista de esta situación, vuelven a estar vigentes las advertencias del Servicio de Emergencias 112 de Baleares antes fuertes vientos, que pasan por evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y todo lo que el viento pueda hacer caer.
Y en casa, los consejos pasan por cerrar puertas y ventanas y retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; no transitar por parques o avenidas arboladas, ya que existe peligro de caída y rotura de ramas; y no acceder a los puntos del litoral donde las olas rompan con fuerza, ya que la fuerza del agua puede arrastrarle. En cuanto al coche, mucha precaución y atención al estado de la red viaria.
