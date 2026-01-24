Discotecas
Ibiza bailó más de 2.400 horas el verano de 2025 en estas tres discotecas
Hï, UNVRS y Ushuaïa suman, entre las tres, un equivalente a 103 días bailados
La temporada de 2025, Ushuïa, Hï y [UNVRS] sumaron datos espectaculares: 2.468 horas de música, el equivalente a 102,8 días enteros bailados. Con 363 eventos entre las tres y 1.353 artistas asistentes, no es de extrañar que Ibiza tenga fama de "la pista de baile más grande del mundo". El dato más elevado son la cantidad de actuaciones que acogieron estos tres establecimientos en la temporada 2025: un total de 3.551.
Nada nuevo, discotecas de Ibiza las mejores del mundo
No es de extrañar que "ningún lugar del planeta concentre tantos establecimientos de ocio nocturno que optan a coronarse como mejor discoteca del mundo" como señaló este medio el verano pasado. Y es que "un total de 17 locales de la isla estuvieron nominados para la edición del 2025, en la que un total de 545 salas de ocio nocturno de 73 países se disputaban un lugar en el top 100" de los mejores clubes del mundo.
España mantuvo su hegemonía en el ocio nocturno mundial tras darse a conocer el ranking, con 26 clubes españoles entre los 100 mejores, colocando Ibiza siete y llevándose las primeras posiciones: justamente [UNVRS], Hï y Ushuaïa, en ese orden, acapararon el podio.
