Hoteles de Ibiza: Cuatro nuevos establecimientos de lujo para Portinatx y Sant Antoni

Como es tendencia en los últimos años, no faltan proyectos de reconversión de establecimientos hoteleros históricos que van a pasar a un modelo de lujo en la isla de Ibiza. En estos momentos, cuatro hoteles, que suponen más de dos mil plazas, emprenden una completa remodelación que los elevará a cinco estrellas.

Dos de ellos se concentran en Portinatx, con lo que el municipio de Sant Joan, que ya cuenta con el Six Senses y el Somni Ibiza Dream, sumará cuatro hoteles de lujo. Por una parte, el antiguo Portinatx Beach Club Hotel, que reabre como la sede en Ibiza de Nomade Temple, un grupo hotelero originario de México pero que cuenta entre sus fundadores con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. Según se anuncia en la página web de esta compañía, su negocio en Ibiza se inaugurará el próximo mes de junio y ya tiene disponible la reserva de estancias.

En este mismo núcleo turístico, el antiguo Hotel Presidente va a ser objeto de una remodelación en profundidad para convertirse en otro complejo de lujo. Desde la nueva compañía propietaria, el grupo de inversión Meridia Capital, han indicado a este diario que aún no cuentan con una fecha de apertura establecida.

Sant Antoni

Otro establecimiento histórico, el hotel Palmyra, en s’Arenal de Sant Antoni, hasta ahora de cuatro estrellas, sigue en manos del grupo Palladium, pero sube de nivel y operará bajo la marca Only You Hotels a partir de 2027.

Por último, en el Stella Maris, fundado en 1968, también se están ejecutando unas complejas obras de reforma para subir a cinco estrellas en su reapertura, que se ha pospuesto a 2027, según ha informado a este diario su representante legal, David Nieto.

Imagen de archivo de las obras de ampliación y remodelación del Stella Maris. / J.A.Riera

En su reconversión hacia el modelo de lujo, este resort de Cala Gració —por ahora el único hotel del empresario holandés Bas Rasker— ha aprovechado el decreto aprobado durante la covid que permite ampliar un 15% la superficie de los hoteles. De esta manera, el Stella Maris también está construyendo siete villas que se comercializarán como estancias exclusivas en su reapertura.

Se da la circunstancia de que las obras de remodelación generaron cierta alarma entre vecinos de la zona por la deforestación que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, a pesar de que el complejo está rodeado de masa forestal, se encuentra en un suelo clasificado como urbano por el planeamiento urbanístico de Sant Antoni.