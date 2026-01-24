El Festival Mal del Cap ofrece filosofía, humor y cine indie en su nueva edición

Ya son once ediciones. Y la nueva promete muy buenes experiencias experiencias. El XI Festival Mal del Cap–Narratives Mal Dites entra en su tercera semana con una cuidada programación que incluye dos iniciativas culturales consecutivas que combinan pensamiento crítico, humor y cine. Los protagonistas de estas citas, detallan desde la organización en una nota de prensa, serán el escritor, guionista y cineasta Julián Génisson y el director de cine Ion de Sosa, que fue nominado al Goya a mejor director novel.

La primera actividad está prevista para el jueves 29 de enero, a las 19 horas, en la librería Sa Cultural de Ibiza. En este espacio tendrá lugar la charla-presentación de 'Deshacer el ridículo. Tratado sobre la risa', a cargo de Julián Génisson, autor y guionista con una amplia trayectoria vinculada al humor, la escritura y la experimentación escénica, especialmente a través de iniciativas como el colectivo Canódromo abandonado. Durante el encuentro, Génisson propone "una reflexión filosófica tan lúcida como delirante sobre la risa, el ridículo y el humor", abordando estos conceptos desde una mirada crítica y poco convencional.

Coloquio con los cineastas

La programación continuará el viernes 30 de enero en el Centro Cultural Can Jeroni, en Sant Josep, con la proyección de la película 'Balearic', dirigida por Ion de Sosa. Tras la proyección se celebrará un coloquio con el propio director y con Julián Génisson, que también participa como uno de los guionistas del film. 'Balearic' plantea "una mirada irónica y crítica sobre el imaginario isleño y sobre las brechas intergeneracionales", explorando desde el cine cuestiones vinculadas a la identidad y a la convivencia entre distintas generaciones.

Cartel facilitado por la organización del Festival Mal del Cap. / Diario de Ibiza

El XI Festival Mal del Cap se desarrolla entre enero y marzo de 2026 y cuenta con una programación diversa que incluye literatura, poesía, cine, humor, música y secciones de cortometrajes. El festival está impulsado por la asociación Mal del Cap–Cultura Mal Dita y cuenta con el apoyo de distintas instituciones y espacios culturales como Turismo de Ibiza, Caixa Colonya, el Departamento de Cultura del Ajuntament de Sant Josep, el Departamento de Cultura y el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Ibiza.

Además, en esta undécima edición colaboran Casa Lucas, Hotel Royal Plaza, Hostal Boutique La Curandera de las Salinas, Centro Cultural de Can Jeroni, Es Xiringuito de Figueretes, Verser Hoteles, Sa Cultural, Can Jordi Blues Station, Vila Jove C19, Make Sound, IMAM Comunicación, Can Alfredo, Hostal La Torre y Grupo Mambo.

Gracias a este respaldo, destacan desde la organización, "tanto estas dos actividades como el resto de eventos del Festival Mal del Cap son de entrada gratuita hasta completar aforo". La iniciativa se enmarca en "la apuesta del Festival Mal del Cap por una programación cultural contemporánea, independiente y alejada de los circuitos convencionales”, con el objetivo de "situar a Ibiza como un espacio de creación y reflexión también durante los meses de invierno".